Com cada 31 de maig se celebra el Dia Internacional sense Tabac. Una efemèride que serveix per a conscienciar a la ciutadania sobre aquesta epidèmia que afecta nombroses persones.

Cada vegada, les persones més joves comencen a iniciar-se en el món del tabac. Per això, dies com aquests serveixen per a evidenciar les problemàtiques i les malalties que poden aparéixer a l’hora de fumar. L’OMS, l’Organització Mundial de la Salut estima que el tabac provoca més de 8 milions de morts a l’any.