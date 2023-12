Noa Ruiz Vicent, de 7 anys, és la guanyadora d’este certamen de dibuix nadalenc convocat al setembre, durant la Setmana de la Mobilitat

Han participat més de 8.000 escolars de 100 col·legis de València

El dibuix guanyador del concurs convocat per l’Ajuntament, durant la passada Setmana de la Mobilitat, és una lloa a la mobilitat pública i sostenible, i ja cobreix un autobús de l’Empresa Municipal de Transport (EMT). La seua autora, Noa Ruiz Vicent, de 7 anys, ha representat com els autobusos rojos recorren bona part d’un planeta blau i verd, així com els llocs més emblemàtics de la ciutat.



La premiada és alumna del col·legi Marni d’Orriols, enguany han participat en el certamen més de 8.000 alumnes de la ciutat, d’entre 6 i 12 anys, d’un total de 100 centres escolars. D’esta manera, el seu dibuix recorrerà la ciutat durant les festes nadalenques, decorrant íntegrament un autobús de l’EMT.

En l’acte de lliurament dels premis, el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha agraït “als xiquets i xiquetes de València la seua massiva participació i el seu enorme interés per la mobilitat i els transports menys contaminants com l’EMT”.



Per part seua, la xiqueta Carla Cerezo Marín, de segón de primària, del col·legi Sant Pere Pascual, és la guanyadora d’este any del concurs, també convocat per l’Ajuntament, per a dissenyar la targeta Mobilis de l’Empresa Municipal de Transports. Tant l’autobús vinilat, com el disseny de la nova targeta Mobilis, podran vore’s durant estes festes en el certamen Expojove.