Andreu Salom: “És indignant el menyspreu del PP als ajuntaments governats per altres partits”.

L’Alcalde de l’Alcúdia ha mostrat públicament la seua indignació. Per la indiferència amb la que, segons ha explicat, l’ha tractat el Director General de Transports. Negant-li la possibilitat d’una reunió per parlar sobre el servei de transport de viatgers en autobús en la comarca de la Ribera. En concret, de la línia que afecta a l’Alcúdia. El pretext per a no efectuar la reunió és que prèviament ja s’ha parlat amb els alcaldes afectats.

Segons Salom “els alcaldes d’ajuntaments governats pel PP per on circula la línia Catadau-Alzira es van reunir fa pocs dies amb el Director General. I sembla ser que els va explicar que en breu anava a millorar el servei. Però com és habitual en el PP, sols governen per als seus, menyspreant a les poblacions governades per altres alternatives polítiques. I com ja han parlat amb els seus, reunits a toc de convocatòria interna, no volen vore’ns a nosaltres”.

Per a l’alcalde “l’Alcúdia ha sostés el servei de l’autobús finançant més viatges diaris des de fa vora dos dècades. Si no fora per nosaltres ja ni existira eixa ruta”. A la qual cosa afegix “i ara, quan van a donar-li presumptament una solució, fan com sempre. Reunió de partit, comunicació interna i nota de premsa”. “Res nou, quan el PP governa ho fa sols per als seus, la resta som ciutadans de segona” ha conclòs.

Cal recordar que l’Alcúdia ha reivindicat històricament la millora del servei de transport de viatgers entre Catadau i Alzira i fou l’Ajuntament de l’Alcúdia qui va pressionar quan s’inaugurà l’hospital perquè s’ampliara la ruta al centre sanitari.

“Sempre hem entès que un hospital implica la necessitat de transport públic: perquè la gent gran no pot dependre del fet que els seus familiars hagen de deixar el treball, perquè hi ha un problema crònic de falta de places d’estacionament en l’hospital i, especialment, perquè som sensibles amb la sostenibilitat i la reducció de l’ús del vehicle particular envers el transport públic” ha indicat Andreu Salom, per rematar afirmant “. Es tracta d’una actitud recurrent per part de l’ultradreta que ens governa, ja que les millores als centres del salut s’anuncien als seus dirigents locals en reunions de partit, ara els canvis en el transport que hem reivindicat durant dècades només els comuniquen als seus en reunions internes i, per a rematar, es neguen a rebre’ns al·legant que ja s’han reunit amb els alcaldes… del PP”.