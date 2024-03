Balanç del dispositiu especial posat en marxa en la nit de la Cremà de les Falles

Avelino Mascarell, president del Consorci Provincial de Bombers, destaca “el treball de les 350 persones integrades al dispositiu especial. Que s’ha desplegat per a cobrir la cremà de 250 monuments fallers en 80 municipis de la província”

El president del Consorci Provincial de Bombers i diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, s’ha reunit este matí amb els tècnics del Consorci Provincial de València. Encapçalats per l’inspector en cap, José Miguel Basset. Per fer balanç del dispositiu especial posat en marxa en la nit de la Cremà de les Falles. El qual ha donat com a resultat la cremà sense incidències de més de 250 monuments fallers a tota la província de València. En més de 80 municipis.

“Els nostres efectius estan al costat de la ciutadania no sols durant una emergènci. Sinó també de manera preventiva en esdeveniments i moments tan claus com la Cremà. Una de les nostres grans tradicions i una prioritat organitzativa per al Consorci”, ha assenyalat Mascarell. En este sentit, el president del Consorci ha afegit que “vull destacar el treball de les 350 persones integrades al dispositiu especial. Que han contribuït a una nit exitosa. On tot ha pogut transcórrer amb normalitat en els més de 250 monuments fallers dels que ens hem fet càrrec”.

D’eixes 350 persones, 311 pertanyen al Consorci, bé com a bombers, personal de comunicacions, bombers voluntaris, comandaments, o brigades forestals BRIFO. Els 39 restants es reparteixen entre personal del servei de bombers forestals de GVA. Bombers de la província d’Albacete i voluntaris de Protecció Civil de Nàquera.

El Consorci ha comptat per a la nit de la Cremà amb 153 vehicles

Quant als recursos materials, el Consorci ha comptat per a la nit de la Cremà amb 153 vehicles. Entre autobombes i vehicles de personal i càrrega. Desglossats entre 120 pertanyents al Consorci i altres 33 repartits entre les entitats ressenyades anteriorment.

Un complet dispositiu preventiu dissenyat pel Consorci de Bombers de València, després que els bombers hagueren dedicat tres dies a la inspecció de 538 falles d’un total de 85 municipis. Un procediment pel qual el Consorci ha pogut establir els nivells de risc de cada monument, de molt baix a molt alt, per a determinar així el dispositiu preventiu que hi calia desplegar, ja que els bombers estan presents en la Cremà dels monuments a partir del risc mitjà, i puntualment en els de risc baix però amb risc especial a l’entorn. D’esta anàlisi es va establir que el dispositiu preventiu era necessari en més de 250 monuments a la província.