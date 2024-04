La ciutat se solidaritza en aquesta innovadora desfilada benéfica a favor de l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Cullera. Que va combinar art, disseny, creativitat, música i humor

La bellesa paisatgística i monumental de Cullera s’ha convertit en autèntics dissenys de moda. El dissenyador cordovés José Perea. Ha transformat el patrimoni marítim i natural i els recursos culturals de la capital turística de la Ribera. En unes propostes innovadores de moda. Ho ha fet en la desfilada de moda benèfica a favor de l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Cullera.

Impregnats en els dissenys de Perea es pogué veure, entre d’altres, un tratge típic valencià de fallera amb elements com el Far de Cullera. El Castell de Cullera, la sirena del Dossel i tarongers. Un vestit amb una posta de sol sobre la platja; o una capa amb les lletres sobre la muntanya de Cullera.

Així, la Casa de la Cultura va vibrar en una gala íntegrament destinada per a la investigació i lluita contra aquesta malaltia. Que va combinar art, dissenys en directe, creativitat, música i humor, tot conduït pel famós presentador de televisió Kiko Hernández i l’actor Fran Anton López.

En paraules del dissenyador Perea ha estat «una oportunitat increïble amb molt de treball fusionant talent i art espanyol i vull agraïr la resposta de la gent». Explicant com va sorgir la idea d’executar aquests dissenys. Perea ha explicat que «Cullera té unes vistes increïbles. Vaig estar ací l’estiu passat i de seguida vaig pensar que teníem que fer alguna cosa. Perquè la gent pogués veure els seus paisatges en els vestits».

Per la seua banda, la presidenta de l’AECC de Cullera, Maribel Vallet. Ha posat en valor que «esdeveniments com aquests ens permeten recaptar fons per seguir treballant a benefici de la investigació contra el càncer». «Hem vist un nivell de categoria i meravellós que ací en este poble no s’ha vist mai», ha conclòs.

Aquest esdeveniment, que va comptar amb l’assistència de l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor. La regidora de Festes, Susi Melià i regidors i regidores de l’equip de govern i de la corporació municipal. Es va dividir en una desfilada de quatre parts on cultura, moda i música van estar completament fusionades.

La regidora de Festes, Susi Melià, ha catalogat aquesta desfilada com «un vertader èxit del qual estic enormement agraïda pel suport del nostre veïnat, ja que no sols han tingut l’oportunitat de gaudir de la moda i la creativitat, sinó que també s’han unit en solidaritat amb aquells que lluiten contra el càncer». «Puc afirmar amb orgull», ha prosseguit l’edil, «que Cullera ha demostrat una vegada més la seua generositat i solidaritat», ha conclòs Melià.

Més sobre la desfilada

En el primer passe, el dissenyador cordovés va cosir en directe amb una màquina de cosir una peça mentre la resta de models realitzaven la desfilada. En tot just 20 minuts, Perea va acabar el seu vestit, que va ser amb el qual l’última cantant i model va tancar aquesta passada davant la gran admiració dels assistents.

Posteriorment, al segon passe, Perea va mostrar les seues peces més famoses amb les quals van desfilar els presentadors de l’acte Kiko Hernández i Fran Antón juntament amb la companyia de les artistes Ana Corbel i ‘Imperio Reina’.

Després va ser el torn de la col·lecció realitzada pel dissenyador relacionada amb imatges i fenòmens emblemàtics i representatius de la ciutat de Cullera, on va aconseguir fusionar les seues peces davant de l’atenta mirada de tots els espectadors i espectadores presents.

La desfilada va finalitzar amb música en directe de la violinista i model Tatiana Khapsas amb el vestit final, acompanyat del tradicional carrusel final de moda, on es van tornar a exhibir totes les peces i vestits amb molt més detall per al públic assistent.