L’Ajuntament prepara un dispositiu de trànsit fins a les 11,30 del matí

El districte de Camins al Grau acull este diumenge la segona carrera del circuit popular de València

La huitena edició de la prova “Never Stop Running”, organitzada per la Fundació Esportiva Municipal. Començarà diumenge que ve, 12 de febrer, a les 9 del matí en l’avinguda de França. Té un recorregut de 5 quilòmetres per al qual l’Ajuntament ha previst un dispositiu de trànsit.



La prova es desenvoluparà entre les 9.00 i les 10.20 hores, encara que el tall de l’avinguda França des del carrer Menorca fins al carrer Eivissa. Per al muntatge de l’eixida i meta començarà a les 6.00 hores i es mantindrà fins a les 11.30 hores aproximadament, per les carreres infantils.

L’itinerari pel qual transcorrerà la prova és el següent: avinguda França (a l’altura del carrer 3 d’abril de 1979), plaça Europa, carrer Pare Tomàs de Montañana, avinguda del Port, via de servici del carrer J.J. Dòmine. Volta per esta mateixa via, avinguda Enginyer Manuel Soto, carrer Joan Verdeguer, avinguda Balears, carrer Menorca (en sentit contrari al trànsit motoritzat) i avinguda França fins a arribar a la meta.

Informació EMT i Restriccions a l’estacionament

Estarà prohibit estacionar en tots dos sentits de l’avinguda França (entre el carrer Menorca i el carrer Eivissa). Des del dissabte 11 a les 22.00 hores fins al diumenge 12 a les 12.00 hores.

L’EMT, per part seua, ha planificat noves rutes per a diumenge que ve, entre les 9.00 i les 12.00 hores, per a acostar a les persones usuàries el màxim possible al seu destí. Les noves rutes planificades poden consultar-se en la secció “Última Hora” de la web de l’EMT, en l’App i en xarxes socials.

A més, les persones que participen en la prova poden utilitzar les línies 4, 19, 30, 35, 92, 94, 95 i 99. Per a desplaçar-se fins a la zona d’eixida i meta de la carrera.