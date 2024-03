El Diumenge de Rams enceta la Setmana Santa de Benetússer

La Setmana Santa ja comença a viure’s a Benetússer i els actes començen a celebrar-se.

L’inici va tindre lloc el dissabte amb el pregó a càrreg de Dª Lola Bañón i un concert de la Coral la Mare de Déu dels Socors fins arribar al Diumenge de Rams.

La Plaça de l’Ajuntament va concentrar totes les Confraries per a la benedicció de palmes i rames. Amb una posterior processó fins la Capilla de Nuestra Señora del Santo Socorro. Per a encetar com cal esta setmana, la AC La Pasió va fer la primera representación: l’entrada de Jesús a Jerusalem.

Dolors Tarín Belda, la regidora de Setmana Santa. Definix la Setmana Santa de Benetússer com “emocinant, alegre i inoblidable”. Al temps que explica qué suposa el Diumenge de Rams en estos dies de devoció i fervor i quina és l’acollida per part dels veins de Benetússer.

En paraules de Engracia Arias, la regidora de cultura. Eixa unió entre les processons més tradicionals i les representacions d’escenes sacres és el que fa que la Setmana Santa a Benetússer siga tan especial.

La Asociació Cultural La Pasió de Benetússer és la responsable de totes les representacions, que prepara amb molta cura i dedicació totes les actuacions.

Una setmana declarada d’Interés Turístic Provincial que combina tradició i devoció, per la religió i la cultura.