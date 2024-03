En BIOPARC València es destaca l’òptima evolució del nounat elefant, una valuosa addició a la família d’elefants en este parc dedicat a la conservació.

Les commovedores imatges mostren al xicotet elefant explorant el seu entorn sota la cura amorosa de la seua mare, Guapa.

Esta experiència oferix al públic l’oportunitat de presenciar la bellesa de la naturalesa i sensibilitzar-se sobre la crítica situació d’esta espècie en perill d’extinció, amb menys del 5% de la població original restant.

El naixement d’este elefant és un assoliment important en els esforços de conservació de BIOPARC i és un recordatori de la necessitat urgent de protegir estes majestuoses criatures. Com a part del seu compromís amb la conservació, BIOPARC oferix fins a 15 activitats gratuïtes per als visitants durant els dies festius, avançant el seu horari d’obertura per a brindar la millor experiència possible.

Esta iniciativa cerca educar i conscienciar a la societat sobre la importància de preservar el medi ambient i les espècies en perill d’extinció.