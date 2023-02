El programa està dissenyat per a aquells i aquelles joves entre 16 i 21 anys que no tenen motivació per a continuar estudiant o incorporar-se al món laboral

Aquest matí en el Espai Jove de Rafelbunyol s’ha inaugurat el programa ‘Jove Oportunitat’ (JOOP). Un programa amb el qual es pretén reduir la taxa d’Abandó Educatiu Primerenc treballant la motivació. L’autoestima i el canvi d’actitud com a requisit previ a tornar a estudiar.

L’alcalde de Rafelbunyol, Fran López, i la responsable de l’Àrea de Joventut de la Mancomunitat de l’Horta Nord, Cristina Civera. S’han encarregat de rebre a les persones participants i donar-los la benvinguda a la primera sessió.

En declaracions de l’alcaldessa de Museros i delegada d’Igualtat i Joventut de la Mancomunitat de l’Horta Nod, Cristina Civera. “ Les institucions som les encarregades de proporcionar noves oportunitats a aquells a qui tantes vegades li les han negades i, per això, impulsem el JOOP.

Programa JOOP

En aquest nou espai tindreu professionals que estaran a la vostra disposició perquè trobeu motivació. Descobriu allò que us agrada, us formeu i milloreu les vostres capacitats i habilitats”. Va a traslladar Civera als joves assistents, als quals va recordar que “amb esforç, podreu aconseguir tot allò que us proposeu”.

El programa està dissenyat per a aquells i aquelles joves entre 16 i 21 anys que no tenen motivació per a continuar estudiant o incorporar-se al món laboral. Necessiten orientació en l’elecció del seu futur.

A través del programa JOOP, impulsat per l’IVAJ, organitzat per l’Àrea de Joventut de la Mancomunitat de l’Horta Nord i cofinançat per la Unió Europea. S’impartiran classes i consells, així com activitats d’oci i visites a diferents empreses.

Durant aquest període de temps es podran preparar a les proves d’accés a la FP de grau mitjà. Proves lliures d’obtenció del títol d’ESO o les proves de competències claus per a accedir a certificats de professionalitat.

Per part seua, l’alcalde de Rafelbunyol, Fran López, va agrair a la Mancomunitat de l’Horta Nord la confiança depositada en la localitat per a allotjar el programa. Recordant als participants que “no importa de quin poble vingueu, perquè Rafelbunyol és un poble acollidor que us farà sentir com a casa.

Sé que moltes vegades us han dit que no valeu i que no teniu futur, però l’única cosa que us demane és que no els cregueu. Les oportunitats no s’acaben, però s’han de perseguir, i ací us ensenyaran com heu de fer-ho”, va transmetre López als joves presents, convidant-los a gaudir i aprofitar l’experiència.

Tots les persones interessades a conéixer aquest programa o inscriure’s poden consultar més informació a través de la pàgina web https://www.joveoportunitat.es/.