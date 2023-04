El Espai Multiaventura Primavera de Torrent obri les seues portes

Fins diumenge que ve 16 d’abril les places de la ciutat s’ompliran d’atraccions inflables, llits elàstics, jocs d’habilitat i moltes sorpreses més

Amb el propòsit d’amenitzar les vacances de Pasqua als xiquets i xiquetes de la ciutat. L’Ajuntament de Torrent ha donat el tret d’eixida aquest matí al Espai Multiaventura Primavera amb les primeres activitats en la plaça Major. On els més xicotets han gaudit de nombrosos jocs orientats al desenvolupament de l’equilibri i diverses atraccions inflables. En la plaça Pintor Miró, lloc en el qual s’ha instal·lat uns cavallets al costat d’atraccions inflables i altres jocs infantils.

“Després de l’èxit de l’any passat, en aquesta edició volíem fer arribar aquest espai de diversió i entreteniment. Per als més xicotets als barris de Torrent. De manera que fora el més còmode i accessible per als nostres veïns i veïnes. Explica la regidora de Cultura, Susi Ferrer. Qui destaca “els xiquets i xiquetes no han parat de riure i jugar amb les diferents activitats que els hem proposat”.

Així, cal destacar que les activitats continuaran aquesta vesprada, de 17.30 a 20:30h, en la plaça Major i la plaça Pintor Miró, arribant també en els pròxims dies a l’Avinguda Olímpica i la plaça Fra Antonio Panes en horari d’11 a 14h i de 17:30h a 20:30h. La programació és la següent:

Plaça Major

Dia 11: jocs d’equilibri.

Dies 12 i 13: parc multiaventura.

Plaza Pintor Va mirar

Dies 11, 12 i 13 cavallets.

Avinguda Olímpica (altura del nº11)

Dies 14, 15 i 16: parc multiaventura

Plaza Fray Antonio Panes

Dies 14, 15 i 16: cavallets.

Així mateix, en cadascun dels quatre llocs cada dia s’inclouran: 2 inflables grans, un inflable infantil, 3 màquines infantils de vayven, 3 llits elàstics i 7 taules de jocs d’habilitat.