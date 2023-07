És conegut per tots que en l’estiu tot el món viu, i per això en Benimodo té organitzat el Festival a la fresca. Aquest serà durant el mes de juliol, on podrem gaudir d’interpretacions musicals per tot el poble durant els caps de setmana per tots els seus racons.

D’altra banda, els festers organitzaran les festes als seus patrons Sant Felip, Sant Bernat i la Divina Aurora per al mes d’agost, de les quals l’alcalde, Paco Teruel, destaca l’ofrena. Durant aquest acte participa tot el poble, tenint al capdavant el grup de danses.

Pel què fa al programa, tindrem al nostre activitats per als xicotets durant les vesprades, les berbenes de les festes organitzades pels festers, l’ofrena el dia 22 d’agost, i un gran etcètera.