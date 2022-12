La trobada municipal amb les arts circenses se celebrarà els dies 14, 16, 17 i 18 de desembre.

La nova edició del Festival Internacional de Circ de València, Contorsions, constarà d’una gala inaugural, huit espectacles (internacionals, estatals i locals) i un taller de circ familiar. El Cobert núm. 2 de La Marina, el Teatre El Musical i la plaça del Rosari seran les seus d’esta nova edició.



El Festival Internacional de Circ de València proposa una oferta contemporània, amb representació de diferents disciplines i propostes de qualitat quant a la tècnica, la dramatúrgia i l’execució. Contorsions oferirà tant circ per a tota la família com específic per a adults, amb l’objectiu de distingir-se de la concepció habitual del circ més clàssic i de trencar els esquemes preconcebuts del públic.

La cita, que celebra la seua cinquena edició del 14 al 18 de desembre, està impulsada per la regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València. “Contorsions torna a presentar al públic una versió més rica i contemporània del circ, a través d’una programació diversa i multidisciplinària, amb capacitat de sorprendre l’espectador al mateix temps que li fa aprendre i reflexionar”, ha explicat la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez. L’edil ha destacat l’interés del consistori a oferir una programació “dirigida al públic infantil o familiar i al públic adult”, però també a “potenciar i descentralitzar l’oferta cultural, fer costat al sector de les arts escèniques i apostar per les noves tendències circenses”.

Helena Ordóñez Bergareche i Javier Sahuquillo assumixen la coordinació de la cita cultural al costat de Yapadú Produccions, encarregat de la gestió. «Haver d’arribar a consensos entre els directors del projecte i explicar les propostes detalladament al teu company fa que hi haja un estudi previ en profunditat. En este cas, Sahuquillo coneix molt València i el seu sector teatral, i jo, el món del circ. Això fa que la proposta col·legiada es complete», ha senyalat Ordóñez. Sahuquillo secunda la seua opinió: “el treball cooperatiu és un dels pilars del nostre projecte: programació, producció, dramatúrgia i tècnica tots a l’una”.

Festival municipal

Les seus del festival internacional estaran distribuïdes en el districte de Poblats Marítims, en concret, en el Grau i el Cabanyal-Canyamelar. Els espais seran El Tinglado núm. 2 de la Marina, el Teatre El Musical i la plaça del Rosari. L’objectiu és vincular els espectacles amb els espais i, així, donar-los més simbolisme. La pretensió és «combinar el carrer amb la sala, habitar el barri i visibilitzar espais de la ciutat». La gala inaugural tindrà lloc el dimecres 14 de desembre a les 20.30 h. en el Teatre El Musical. Els huit espectacles, amb companyies internacionals, nacionals i locals, i el taller de circ familiar, tindran lloc durant el cap de setmana, els dies 16, 17 i 18 de desembre.

Contorsions va nàixer en la primavera de 2018, però a conseqüència de la crisi sanitària, l’edició de 2020 va haver de traslladar-se d’abril a novembre de 2021.

El programa complet es donarà a conéixer dimarts que ve 13 de desembre a les 11 hores en una roda de premsa que se celebrarà en el Teatre El Musical.