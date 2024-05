El Festival Feretes de Catarroja es celebra diumenge

La regidoria de Cultura ultima el festival de música familiar al Parc del Secanet

La regidoria de Cultura ultima el festival de música familiar al Parc del Secanet amb moltes activitats per a «incloure a les xiquetes i els xiquets en l’agenda cultural i festiva, i alhora promoure el sector cultural valencià», comenta la regidora de Cultura, Dolors Gimeno

El Festival Feretes de Catarroja es celebrarà finalment diumenge 26, un festival de música familiar que s’ha convertit en tot un referent a la Comarca de l’Horta Sud després de tres edicions amb activitats complementàries a les actuacions musicals com tallers, cercaviles, jocs, i enguany, com a novetat, un homenatge als quaranta anys de la revista Camacuc.

El cartell anunciador del festival infantil és obra de Carles Tarazona, dibuixant d’Alina, un dels personatges de Camacuc, que juntament amb Pasqualet, creat per l’íl·lustrador catarrogí Rafa Reinoso, i altres protagonistes, rebran el seu reconeixement en la festa d’aniversari dels quaranta anys d’aprenentatges i d’històries de la publicació.

El matí s’encetarà amb un passacarrer de circ i amb les actuacions de Marcel el Marcià i Dani Miquel amb els Ma-me-mi-mo-músics, per calfar l’ambient i les ganes de cantar i ballar. A la vesprada serà el torn de les actuacions de Tin Robots amb l’espectacle ‘Beatles for kids’ i Rock en familia presentarà ‘Hijos del rock’n roll’.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Catarroja, Dolors Gimeno, ha subratllat la importància «de donar suport al sector cultural valencià en els temps de censura i foscor que patim», i ha destacat que des de la Regidoria de Cultura de Catarroja «sempre hem volgut involucrar a les famílies en activitats culturals on els xiquets i les xiquetes siguen els protagonistes, en què el valencià estiga ben present com element identitari i que a més transmeten els valors d’igualtat, respecte, diversitat i ciutadania que les ciutats educadores com Catarroja ens hem compromés a posar com eix vertebrador de poble».

L’entrada i totes les activitats serà debades i es concentrarà al llarg del dia al Parc del Secanet del municipi, ubicat a l’avinguda Diputació de Catarroja. Un festival a l’aire lliure que va ser ajornat la setmana passada per l’amenaça de pluja.

Enguany és la tercera edició del Festival infantil que va començar a tindre lloc a Catarroja l’any 2022 amb la celebració de la Colla d’À Punt, i que actualment s’ha convertit en una cita anual obligatòria. Un esdeveniment familiar «que promou la cultura valenciana i als i les artistes d’ací, un component que el fa encara més imprescindible», ha afegit Gimeno.