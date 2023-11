Un jurat especialitzat adjudicarà el premi a la millor pel·lícula en la secció oficial i a la millor cinta realitzada per estudiants, mentre el públic podrà votar altra obra

Després de la presentació oficial que es va realitzar el passat mes de febrer, el Festival Internacional de Cinema i Ceràmica de Manises (CICEMA) celebrarà la seua segona edició a la ciutat de Manises del 31 de maig al 2 de juny de 2024, que coincideix amb la XVI Biennal Internacional de la Ceràmica d’aquesta localitat valenciana.



En aquesta ocasió, CICEMA comptarà amb una secció oficial de pel·lícules seleccionades per a participar en la competició als premis que ofereix el certamen. Un jurat especialitzat decidirà l’adjudicació del premi Ciutat de Manises a la millor obra de la secció oficial, i del premi a la millor cinta realitzada per estudiants. S’atorgarà igualment un guardó del públic, decidit per votació dels espectadors. Les bases del certamen i les dotacions dels premis es troben publicades al lloc web del festival: cicema.com



Organitzat pels seus codirectors Rafaela Pareja i Carlos García Aranda, i davall el patrocini de l’Ajuntament de Manises a través de la seua Regidoria de Cultura, CICEMA se centra en pel·lícules de temàtica ceràmica pertanyents a qualsevol gènere, des del documental a la ficció, passant per l’animació o l’assaig artístic. Es tracta d’una aposta que conjuga la pràctica ceràmica amb la cinematogràfica per a posar en relleu aquesta activitat mitjançant l’audiovisual i acostar-la tant al públic general com a l’especialitzat.

Després de la desaparició del festival FIFMA que se celebrava a França, el Festival de Cinema Ceràmic de Manises es postula en l’actualitat com a l’únic festival europeu d’aquestes característiques.



L’organització de CICEMA espera que el certamen servisca d’estímul per a la creació de pel·lícules sobre ceràmica, un camp que compta ja amb una tradició considerable. Per això, fomentarà la col·laboració amb escoles de ceràmica i altres centres educatius per a animar la joventut a fer els seus propis treballs cinematogràfics.

El festival té, al seu torn, la vocació de convertir-se en un punt de trobada per a ceramistes, cineastes i públic interessat.

A més de la projecció de les pel·lícules de la secció oficial i de la secció d’estudiants, aquesta segona edició del festival inclourà una gala d’inauguració, la projecció de pel·lícules fora de competició i activitats paral·leles.

El regidor de Promoció de la Ceràmica de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, ha recordat que “aquesta edició de CICEMA se celebrarà en el marc de la XVI Biennal Internacional de Ceràmica per a generar un vincle entre dues arts, el cinema i l’artesania, que deixe empremta i posicione la ciutat de Manises, no només com a un referent del sector ceràmic, sinó també en el circuit de festivals cinematogràfics internacionals”.