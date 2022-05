El festival ‘L’Esclat Dansa’ enlluerna Aldaia

El hall del TAMA i l’avinguda de la Música acullen cinc coreografies innovadores de dansa contemporània en una exhibició continua

La dansa contemporània inundarà l’avinguda de la Música i el hall del TAMA este divendres en una exhibició continua i innovadora. D’esta manera, el 13 de maig, Aldaia serà capital de la dansa per un dia amb la celebració de ‘L’Esclat de dansa’.

Es tracta del primer festival de dansa en espais urbans i no convencionals d’Aldaia, en el que participen cinc companyies i artistes de la Comunitat Valenciana i d’altres llocs de l’estat amb propostes escèniques de curta duració, articulant un circuit en diferents llocs.

Així, a partir de les 17.30 hores gaudirem de la dansa, en primer lloc, en el hall del TAMA, amb dos coreografies. La primera és Marr, de La Lola Boreal de València, un espai que es transforma i mai roman constant, des de la calma a primera hora del matí, passant per una mar agitada, fins a desembocar en ones monstruoses i una tempesta huracanada. I la segona és l’obra La Piel de Christine Cloux i Eva Bertomeu de València.

Tot seguit, a l’avinguda de la Música, arriba l’actuació de Cu-cú d’Ángela Carbajo i Rosa Sanz del País Basc, una proposta que sorgix de les inquietuds d’estes artistes per mostrar a través de la dansa l’adaptació de les persones a la mesura de la vida. En el mateix lloc, es representarà Yo-Yo de la companyia Hastaque@cabe de Castilla-La Mancha.

Finalment, en el tram de l’avinguda de la Música situat enfront del TAMA es veuran dues obres singulars. La primera és Specular Peculiar d’Eyas Dance Project (Madrid), una seqüència d’interseccions còsmiques on el temps com el coneixem, es dissol en les múltiples dimensions del cos. I la segona fa una reflexió sobre la immigració amb Migrare, de Maduixa Teatre de València, on quatre dones van haver de deixar la seua terra d’origen i el país d’arribada les rebutja en un espai minat d’obstacles i fronteres invisibles, d’odis irracionals i de prejudicis.

El festival és un encàrrec del TAMA i l’Ajuntament d’Aldaia al Festival Circuito Bucles per a dur a terme la segona edició del Festival de Dansa l’Esclat, que a més és la clausura de la programació professional del TAMA de l’any 2021-2022. ‘L’Esclat de dansa’ pretén acostar tot el poble al talent de la dansa actual fent una selecció del treball que les diferents companyies desenvolupen en el seu àmbit i estil.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià