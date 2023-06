El festival Sueca Sona celebra la seua 21 edició 

El festival de música Sueca Sona, que enguany arriba a la seua 21 edició. Oferirà els pròxims dies 10, 17 i 18 de juny, un programa variat amb propostes musicals de solistes i grups locals.

Es tracta d’una iniciativa del Consell Local de la Joventut. Que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Joventut.

“Un any més, des de la Regidoria continuem potenciant esta activitat que pretén donar visibilitat i fer partícips a diferents grups de la ciutat. Pretenem que el festival potencie, al seu torn, l’oci dels nostres joves; i animem a la ciutadania al fet que participe i assistisca a les diverses actuacions que s’han programat enguany.

També volem donar les gràcies al Consell de la Joventut per la continuïtat d’esta iniciativa de caràcter local. Els animem a seguir en esta línia. Posant en relleu sempre al col·lectiu jove de Sueca”, ha expressat la regidora de Joventut en funcions, Gema Navarro. Qui ha remarcat també la importància de treballar en polítiques juvenils com esta “per a pal·liar la poca visibilitat que tenen les noves generacions. Sobretot, combatre els efectes que està tenint esta en la seua salut mental”.

El festival Sueca Sona començarà el dissabte 10 de juny, a les 19 hores, en el Casal Jove, amb les actuacions de Bullets i Esther. El dissabte 17 de juny, a partir de les 12 hores, en la Placeta Fonda, podrem escoltar a Rates de Marjal i Perrera; i a les 19 hores, en el Casal Jove, a Handicap, Mr. Melic, The Vamp i Allstendres.

El diumenge 18 de juny, a les 12 hores, en la plaça de l’Ajuntament, actuarà Els d’Abans i, a partir de les 19 hores, tancaran esta edició El Cantautoret i Ateneu’s Big band.