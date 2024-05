El festival de música Sueca Sona, que enguany celebra la 22 edició, oferirà els pròxims dies 2, 7, 8, 14, 15 i 16 de juny. Un programa variat amb propostes musicals de solistes i grups locals.

Es tracta d’una iniciativa del Consell Local de la Joventut que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca. A través de la Regidoria de Joventut.

“La nostra intenció és oferir uns espais musicals públics on aficionats, professionals i altres talents de caràcter local, puguen tindre visibilitat. Any rere any, veiem com els grups i artistes participants van en augment, des de diferents estils musicals. Agraïm també la labor del Consell Local de la Joventut, i d’alguns voluntaris. Per la seua implicació i la seua aposta per esta activitat que s’ha convertit ja en un clàssic anual a la nostra ciutat”. Ha expressat la regidora de Joventut, Gema Navarro.

El festival s’inaugurarà diumenge que ve 2, a les 12 hores, amb l’actuació de la Societat de Blues Ribera Baixa, en el passeig de l’Estació. El dissabte 8, en la Placeta Fonda, a partir de les 19 hores s’oferirà una sessió de Tardeo Rock amb les actuacions d’Attica, Perrera, Barrabás Hookers i Stereozone.

Per al dissabte 15, s’ha preparat en el Casal Jove, a partir de les 19 hores també, una Festa Jove amb la participació de Bullets, Allstendres, Tramuntana i Aina Koda. La clausura d’esta edició tindrà lloc el diumenge 16, a les 12 hores, en la plaça de l’Ajuntament. Per la seua part, la programació OFF Sueca Sona, inclou les actuacions de Gato Sexo, el divendres 7, a les 23 hores, en 4 de Copes; i de Joel Mañez DJ, el divendres 14, també a partir de les 23 hores en 4 de Copes.