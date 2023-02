El festival urbà Godejam avança la seua celebració al mes d’abril

El Festival Urbà Godejam avança enguany la seua celebració al mes d’abril perquè les persones participants gaudisquen de totes les activitats programades amb menys calor.

De fet, el festival de cultura urbana se celebrarà els dies 15 i 16 d’abril. Per a tornar als seus orígens primaverals i gaudir d’un clima molt més favorable per a realitzar les activitats a l’aire lliure.

El pròxim 25 de març tindrà lloc la presentació oficial del festival. Que compta amb el suport de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Godella, en Villa Eugènia. Durant l’esdeveniment, es donaran a conéixer les principals novetats d’esta edició que ve carregada de sorpreses.

Representants dels Festivals Graffitea Cheste, M.I.A.U. Fanzara, Encuentro Paredes (Gandia) y Serpis Urban Art Project (Gandia), així com del Godejam de Godella, acudiran també a la presentació per a participar en la tradicional taula redona on es tractaran temes relacionats amb l’art urbà, ja que totes les localitats gaudeixen de potents festivals urbans.

El rap i el ball urbà també seran protagonistes en la presentació del Godejam, un dels festivals que més ha crescut en els últims anys gràcies al suport de tots els apassionats de la cultura urbana.