L’inici d’any, coincidint amb l’arribada del mes de gener, dona pas a Gavarda a la tradicional celebració de Sant Antoni.

Un esclat de festa i cultura popular que il·luminarà el municipi en les fogueres i omplirà els carrers de música, pólvora i animals.

El grup de festers, més conegut com a Toni’s 23, en col·laboració en l’Ajuntament. Han organitzat un ampli programa d’actes que combina oci i entreteniment per a totes les edats.

Donarà inici el divendres 20 de gener en el llançament de trons i carcasses a les 13.00 hores. Soroll que marcarà el punt de partida a un intens cap de setmana. A les 21.30 hores, hi haurà sopar popular de coques de cansalada en la Plaça de l’Ajuntament. Seguidament a partir de les 00.30 hores, es procedirà a l’habitual “vestida” de la foguera. Com no, acompanyats de la discomòbil “La Festa” per a amenitzar la nit.

Programació d’actes

El dissabte arrancarà ben prompte. A les 08.00 hores tindrà lloc la despertà, seguida a les 13.00 hores del llançament de trons i carcasses. A les 16.00 hores serà el torn per a l’esport autòcton, en una gran partida de pilota al carrer del poble. A les 17.00 hores, els xicotets podran disfrutar de les cucanyes. A les 19.30 hores el foc prendrà protagonisme per a donar pas a l’encesa de la foguera del nucli antic. A les 20.00 hores, es prendrà la del Barri. A les 20.30 hores, després de la seua benedicció, cremarà la foguera de l’Ajuntament, acompanyats de la Colla de Dolçainers i Tabaleters la Burra Parda. A les 21.30 hores, es repartirà carn i se soparà al voltant de la mateixa fogata. L’orquestra Óxido i el conegut dj Kilo tancaran la nit en un gran muntatge de llums i so.

Ja el diumenge, la pólvora tornarà a despertar als veïns i veïnes del poble des de les 08.00 hores. A les 11.30 hores es realitzarà una cercavila per a recollir als Toni’s 23 al costat de la Unió Musical de Gavarda. Tot seguit, s’oficiarà una missa en honor a Sant Antoni. Al acabar, els festers repartiran pans beneïts i a les 14.00 hores, vi d’honor. A les 16.00 hores, els xiquets i xiquetes podran disfrutar d’un parc infantil, al mateix temps, es desenvoluparà una gran partida de pilota. A les 18.00 hores, tindrà lloc la tradicional benedicció dels animals en la plaça de l’Església i a les 19.30 hores, es durà a terme la processó en honor a Sant Antoni, en la qual es posarà el punt i final a les festes.

És el moment de recuperar el bon costum d’eixir al carrer i ajuntar-nos

“Enguany tornem a celebrar com toca. És el moment de recuperar el bon costum tots al voltant de la foguera. És quasi una obligació fer-ho, en record dels gavardius i gavardines que ja no estan en nosaltres. Hi ha ganes de ballar, d’escoltar les nostres bandes, de veure’ns a les terrasses…. És l’hora de fer poble, en definitiva, a la manera de sempre”, apunta l’alcalde de Gavarda, Vicente Mompó.