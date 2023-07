El Foios Little Fest ja té finalistes per a la seua III edició

La Casa dels Artillers acollirà l’audició final el dissabte, 22 de juliol, a les 22.00 hores

La tercera edició del Foios Little Fest ja està ací i ja es coneix el nom dels seus finalistes. El certamen de música clàssica i dansa clàssica, neoclàssica i contemporània de Foios per a edats compreses entre 12 i 30 anys ja té tot preparat per a la seua última audició. Que tindrà lloc el dissabte, 22 de juliol, a la Casa dels Artillers.

A partir de les 22.00 hores, els concursants que s’han aconseguit classificar fins a aquesta última ronda del festival. Tindran l’oportunitat d’alçar-se amb un premi de 1.000 euros a la categoria superior; o de 500 euros per a la categoria novell.

Tercera edició

En aquesta tercera edició, en la secció de música i categoria novell participaran Mireia García (piano), María Xía Silvestre (violí) i el Trío fantasma. Conformat per Francesc Penedés, Deva Mira i Carla Juan (piano, cello i violí). Mentre que a la categoria superior ho faran Iván Albert (tuba) i Diego Parra (oboé).

Respecte a la dansa, en la categoria novell, tractaran de fer-se amb el guardó Lucía Aznar i Aleksandra Georgieva, Lucía Moraleda i Aitana Bru i Laura Blas i Blanca López. Ainhoa Aparicio i Elena Carcedo s’enfrontaran en la categoria superior.

Com en les anteriors edicions, per a determinar les guanyadores o guanyadors de cada categoria, el públic tindrà un paper fonamental. Ja que el seu vot valdrà un 50%, enfront del 50% restant del jurat professional.

Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha animat a totes i tots “a gaudir de primera mà del talent juvenil que cada any trobem en el Foios Little Fest. Un festival que augmenta el seu nivell any rere any. A més que ens pareix fonamental per a impulsar la cultura amb joves que tenen un futur brillant”.

Per part seua, el regidor de Joventut, Paco Serrano s’ha sumat a les paraules de l’alcalde i ha volgut agrair especialment “la participació durant tot el certamen dels nostres Corresponsals Juvenils. Que estaran a peu de canó per a fer possible la tercera edició del certamen”.

Les persones interessades a assistir com a públic poden reservar ja les seues entrades enviant un WhatsApp al telèfon del Departament de Joventut: 672 424 466.