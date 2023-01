Es tracta del cinqué treball fotogràfic que exposa en la localitat



La mostra s’inaugurarà el pròxim divendres, 27 de gener, en la Llar dels Jubilats

Un total de 35 obres conformen l’últim treball fotogràfic creat pel fotògraf d’Almussafes, Carlos Carla.

‘Se’ns va la pinça’ és l’original títol amb el qual l’autor presenta la mostra. La qual s’inaugurarà divendres que ve, 27 de gener, a les 19.30 hores, en l’hall de la Llar dels Jubilats de la localitat.

Nascut a Madrid l’any 1941, Carlos Carla, va traslladar la seua residència a Almussafes. Fa quasi tres dècades i durant aquest període de temps ha desenvolupat diferents projectes fotogràfics que han vist la llum en diferents instal·lacions públiques. El seu últim treball es podrà visitar fins al pròxim 19 de febrer.





‘Se’ns va la pinça’

Carlos Carla és un fotògraf artístic autodidacta que sorprén cada vegada que exposa les seues obres a Almussafes. El seu últim projecte ‘Se’ns va la pinça’ veurà la llum divendres que ve en la Llar dels Jubilats d’Almussafes. En ell, l’artista capta originals composicions formades per pinces, seguint en la línia de retratar objectes de la vida quotidiana. De les 100 figures reproduïdes durant la pandèmia, un total de 35 han sigut finalment les triades pel fotògraf per a dotar de contingut la mostra.





Per a Carla, «la fotografia és una manera de veure el món i quedar-se en pau amb ell mateix». De fet, l’art sempre ha format part de la seua vida. Ja que el seu pare exercia d’il·luminador de cinema en els estudis CEA de Madrid. Allí un jove Carlos va descobrir la seua passió pel món de la imatge. Tenint contacte amb directors de cinema de la talla de Luís García Berlanga, Juan Antonio Bardem i Luis Buñuel, entre altres, així com amb el director de fotografia José Aguayo. Tal com recorda «eren uns altres temps i en aqueix moment no vaig tindre l’oportunitat d’encaminar el meu futur professional en aqueixa direcció. Encara que la meua vertadera passió sempre ha sigut aqueixa».

El primer treball públic de Carlos Carl



I en aqueix sentit, el seu primer treball públic va començar a gestar-se l’any 2003. Quan des del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes se li va proposar desenvolupar un reportatge fotogràfic del poble. Durant quatre anys, Carlos Carla va fotografiar una gran quantitat d’imatges sobre la vida quotidiana d’Almussafes i de les seues gents. L’any 2007 va inaugurar la mostra titulada “Una ullada d’Almussafes”. Una col·lecció amb la qual va demostrar la seua inclinació a la localitat. Una passió que comparteix amb la seua dona i gran companya de vida.



L’artista també ha sabut transmetre el seu amor per la fotografia als més joves. En aquest sentit, va impartir un taller de fotografia infantil durant el curs 2007-2008, que es va clausurar amb una exposició resum de les imatges captades pels seus alumnes. I aqueix mateix any, va sorprendre amb un nou treball que, amb el títol “ànimafusta”, convidava a descobrir diferents escenes a partir de maniquins articulats de fusta.



Al gener de 2019, va presentar «El món sord» al Centre Cultural d’Almussafes, una col·lecció de fotografies amb finalitat inclusiva en transmetre, de manera gràfica, les necessitats, inquietuds i emocions de les persones amb sordesa, que per al fotògraf «no són diferents a les de la resta de la societat».



En l’actualitat, Carlos Carla està concloent un nou projecte, el desenvolupament del qual li ha portat quasi sis mesos de treball. Més de mil instantànies resum, fins hui, dels assajos de la banda de la Societat Musical Lira Almussafense i, després de la corresponent selecció de les més potents a nivell gràfic, l’autor tornarà a sorprendre amb una nova exposició a Almussafes.