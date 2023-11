El futur de FORD Almussafes està assegurat tot i la crisi que viu el sector

La factoria FORD Almussafes ha estat patint una disminució de producció i en conseqüència s’ha estat vivint diversos expedients de regulació

Malgrat les dificultats que pateix i segons les últimes informacions la seua continuïtat en la població està assegurada. Amb l’arribada de la producció de vehicles elèctrics.

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, així hi ha declarat. Coneixedor de la situació que es viu amb la factoria, González ha llançat un missatge de tranquil·litat. També a fet un balanç de la situació, tant de l’empresa com de les conseqüències que pogueren ocasionar a nivell d’ocupació en la població riberenca. Respecte als treballadors que han perdut la seua feina en l’empresa, González ha declarat que els acords han sigut amb condicions favorables per a les persones acomiadades.

L’Alcalde ha posat en valor les mesures i plans que s’executen des del consistori per tal que la representació laboral en l’empresa FORD no es veja afectada, a més de cobrir altres sectors i fomentar l’ocupació entre el veïnat d’Almussafes.