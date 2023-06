El Govern d’Espanya afirma que no es tancaran les platges del sud de València

La polèmica al voltant del tancament de les platges del sud continua

Després de que l’Ajuntament de València afirmara que estarien tancades si les obres de regeneració no es demoren. Ara el Govern d’Espanya, a través de la seua delegada, afirma que no es van a tancar. L’alcaldessa de València afirma el contrari i demana que no es tanquen.

Català ha sol·licitat a la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, una reunió “urgent amb la finalitat de negociar i pactar l’ajornament o la reorganització de les obres previstes a les platges del Sud de la ciutat en plena època estival”

Ha manifestat que “la regeneració d’estes platges és interessant i necessària. Però es pot planificar millor per a no perjudicar la ciutadania que a l’estiu freqüenta este espai”

Catalá ha assegurat que “hi ha solucions alternatives que s’han de valorar, amb sensibilitat”. Ha explicat que, segons el document que ha rebut l’Ajuntament del Ministeri, “el Servici d’Assistència i Socorrisme de les platges del Sud ha de finalitzar el 15 d’agost. Perquè comencen les obres prèvies a la regeneració de la costa”

Dret que tenen els valencians i les valencianes de gaudir d’este espai durant la temporada d’estiu

Davant este fet, l’alcaldessa ha reivindicat “el dret que tenen els valencians i les valencianes de gaudir d’este espai durant la temporada d’estiu”. Ha argumentat que s’ha dirigit a la ministra de Transició Ecològica perquè no ha rebut cap contestació de la delegada del Govern a València, Pilar Bernabé.

Segons Catalá no es poden tancar estes platges per el que afirma. Una mala planificació del Govern Central, que no ha tingut sensibilitat amb les dates elegides”

L’alcaldessa insisteix i demana una solució el més prompte possible

La subdelegada del Govern a València, Raquel Ibáñez, afirma que “aquests treballs són compatibles amb els usos de la platja per part de les i els banyistes. I que els treballs en ser finançats amb fons europeus han d’estar finalitzats abans de final d’any, per la qual cosa no es poden retardar, com demana el PP