El pressupost destinat a decoració i il·luminació és de 615.711 euros davant els 425.972 euros de l’any passat

Catalá assegura que és “la millor manera de donar suport al nostre comerç, no podemos escatimar ni un euro, enguany hi haurà partida també per als mercats municipals”

Per primera vegada s’inverteix en il·luminació dels mercats municipals amb un pressupost de 71.000 euros

S’instal·laran tres betlems. El primer estarà a la Plaça de la Reina; el segon, dins del Consistori; i torna a recuperar-se el naixement a la plaça de l’Ajuntament

El govern municipal augmentarà en un 45% el pressupost que destinarà a la decoració de la ciutat al Nadal. Això permetrà augmentar la il·luminació i ampliar les zones, carrers i barris de la ciutat decorades, amb nous ornaments i més il·luminació. A més, s’avançarà l’encesa de llums respecte a l’any passat i tornarà el pesebre amb el naixement a la plaça de l’Ajuntament.

En total, enguany el Consistori destinarà més de 615.000 euros (615.711’90 euros) a la il·luminació i decoració nadalenca de la ciutat, la qual cosa representa un increment superior al 45% respecte del gastat per este concepte en les passades Festes de Nadal (425.972’74 euros).

Segons ha explicat l’alcaldessa, María José Catalá, “amb este esforç en l’enllumenat ornamental de Nadal, el govern municipal pretén reforçar l’ambient i l’esperit nadalenc als nostres carrers, amb un major nombre d’elements i nous ornaments per a il·luminar més espais, descentralitzar la decoració nadalenca i donar un major realçament a un major nombre de carrers comercials i per als vianants”.

En este sentit, Catalá ha assegurat que és “la millor manera de fer costat el nostre comerç, no podem escatimar ni un euro, enguany hi haurà partida també per als mercats municipals”. Es tracta, en definitiva, de millorar la il·luminació decorativa de Nadal i ampliar la seua àrea d’influència a més carrers i barris, amb l’objectiu de “generar emoció i il·lusió en els ciutadans i en els turistes que ens visiten, contribuir a la revitalització de la ciutat i del seu comerç local de proximitat”.

“Enguany hem aconseguit doblegar el pressupost, però treballarem des d’ara mateix per a continuar incrementant-lo en els pròxims anys amb l’objectiu de donar al Nadal el lloc que es mereix a la ciutat”, ha assegurat l’alcaldessa. De fet, les diferents accions que s’escometran per l’Ajuntament per a millorar la il·luminació i decoració en el pròxim Nadal han estat coordinades amb l’Associació de Comerciants del Centre Històric i entitats veïnals de la ciutat.

La il·luminació ornamental durant les pròximes festes de Nadal s’avançarà enguany respecte a l’any anterior i es realitzarà d’acord amb criteris de sostenibilitat. S’implantaran noves tecnologies de menor consum energètic i alt valor estètic. Des del punt de vista decoratiu, es busca novetat i rotació, amb dissenys d’avantguarda que permeten il·luminar la ciutat sota criteris de sostenibilitat, utilitzant la menor quantitat de materials i la millor tecnologia disponible.

Novetat destacada és també l’ornamentació nadalenca de tots els mercats municipals, el reforçament de la il·luminació i la decoració del Mercat de Colón i la decoració de la façana de la casa consistorial. Per primera vegada es destinen 71.000 euros a la il·luminació dels mercats municipals. Pel que fa a il·luminació dels carrers, enguany s’instal·laran un total de 225 arcs lluminosos en 40 carrers.

Així mateix, es col·locaran 20 rètols lluminosos de “Bon Nadal” en diferents ubicacions, incloses les pedanies de València, així com un total de 19 arbres de Nadal en altres tants districtes de la ciutat. D’altra banda s’instal·laran tres pesebres. El primer estarà en la Plaça de la Reina, el segon dins del Consistori i torna a recuperar-se el naixement en la Plaça de l’Ajuntament

A estos elements cal sumar el nou arbre de Nadal de la Plaça de l’Ajuntament, que imita un arbre natural, amb 20 metres d’altitud, decorat amb boles i caixes de regal, així com amb llums i música nadalenca. Este nou arbre de Nadal contribuirà a donar un major realçament a la Plaça de l’Ajuntament i al seu entorn, amb una aparença natural.

D’altra banda s’incorpora en la decoració el sostre de tires led, caixes de regal lluminoses de 4 metres d’alt, instal·lació de garlandes de led en diferents places o carrers i una estrela de Betlem lluminosa dels Reis Mags que s’instal·larà a l’esplanada del Pont de Serrans, davant de les Torres de Serrans.

També s’hi preveu la decoració de fanals monumentals de la ciutat, al voltant de tot el segon cinturó de la ciutat, amb el que quedarien decorades amb ambient nadalenc les Grans Vies del Marqués del Túria, encreuament d’Antic Regne amb Germanies, Ramón y Cajal, Ferran el Catòlic, Passeig de la Petxina, el carrer del Pintor López, Plaza de Tetuan, la Plaça d’Amèrica i Jacinto Benavente.