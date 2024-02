El govern municipal demana “respecte i suport per a la pirotècnia”

Juan Carlos Caballero recorda que “la pirotècnia és un sector que afecta 28 empreses i té un volum de facturació de 65 milions d’euros”

El regidor portaveu del govern municipal, Juan Carlos Caballero, ha demanat “respecte” a Rita Maestre. Portaveu de Mas Madrid, que ha criticat la celebració d’una mascletà a la ciutat de Madrid. Per entendre que és “una muntanya de petards” i que “resulta innecessària i una pèssima idea disparar-ne una a Madrid”.

Per al portaveu municipal, estes declaracions “comporten desconéixer les nostres festes per part de la regidora madrilenya. Però fins i tot és més trist que entren en el joc per a traure rèdit polític regidors de l’Ajuntament de València. Perquè la mascletà a Madrid és un acte de promoció de la pirotècnia valenciana”.

La pólvora, la mascletà, els artistes fallers, les bandes de música, els pirotècnics i tot el que representa la festa està protegit per la Unesco

En acabar la Junta de Govern, Caballero ha afirmat que “ens sembla lamentable i ens sembla que atempta contra les Falles. Per tant, contra la nostra identitat i les nostres tradicions. Perquè jo crec que Más Madrid desconeix que les Falles són unes fetes declarades patrimoni immaterial de la Humanitat”. Segons el regidor portaveu. “La pólvora, la mascletà, els artistes fallers, les bandes de música, els pirotècnics i tot el que representa la festa està protegit per la Unesco.

La pirotècnia és un sector que afecta 28 empreses. Té un volum de facturació de 65 milions d’euros i que genera llocs de treballs directes i indirectes per a vora 1.000 persones.”.

Juan Carlos Caballero ha assegurat que “la pirotècnia és un pilar fonamental de la festa que tenim el deure i l’obligació legal de defensar. La UNESCO diu en la seua declaració que és competència de cada estat garantir la salvaguarda del patrimoni immaterial de la Humanitat i, per això, demanem respecte a la senyora Maestre”.