L’Associació Valenciana d’Agricultors, AVA-ASAJA, denuncia que el Govern ha denegat l’autorització excepcional d’un herbicida per a l’arros contra les males broses. Que si està autorizat esta campanya pels Governs d’Italia i Portugal.

Miguel Minguet, tresorer del sindicat i vicepresident del COPA-COGECA. Explica quina és la matèria activa en qüestió i quina és la seua funció. Afegis que la reducció continuada de fitosanitaris suposa nous problemes per als arrosers

Esta reducció sistemàtica de fitosanitaris resta competitivitat al arros autòcton i suposa un encariment dels costes de producció. A més, han fet de les males broses un problema de gran magnitut per als arrosers, que actualment no tenen armes per a combatre-les.

Miguel Minguet destaca que els productors no estan en contra de la limitació de fitosanitaris sempre i quan tinguen alternatives eficaces per a fer front als problemes agronòmics. També demana que si un herbicida o matèria activa està prohibida per als productors espanyols, que també ho estiga per a els productes importats. Per a que tots els actors del mercat juguen en igualtat de condicions.

Desde AVA-insta al Govern a que dóne explicacions de perquè no han autorizat esta matèria activa quan en Italia i Portugal, dos paísos amb característiques climàtiques i agronòmiques tan similars a les españoles, si han donat llum verda a este herbicida. En última instancia, per al sindicat, este tipus de mesures acabarà provocant un abandomament de les explotacions que posa en perill la preservació de parcs naturals de gran valor com l’Albufera, o la Marjal de Pego-Oliva.