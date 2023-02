El Grup Scout Gaia de Paiporta contribueix a la neteja del barranc

L’agrupació juvenil reuneix als seus membres per a portar a terme una batuda i recollir residus produïts per les avingudes d’aigua i la falta de civisme

Un any més, el Grup Scout Gaia ha portat a terme la seua activitat anual de neteja voluntària del Barranc de Xiva. Al seu pas pel casc urbà de Paiporta. L’agrupació juvenil paiportina s’ha reunit aquest cap de setmana per a recollir residus que arriben al llit del barranc. Per les avingudes d’aigua, però també per l’actitud incívica de part de la ciutadania.



Així, entre els residus recuperats hi havia roba, mobiliari, parts de vehicles, rodes de bicicleta, botelles de vidre o plàstics de tot tipus, entre d’altres. En total, els i les joves del Grup Scout Gaia han recollit una dotzena de bosses de 100 litres de capacitat.



El primer tinent d’Alcaldia i regidor d’Hisenda, Pep Val, s’ha acostat a la convocatòria per a agrair la col·laboració desinteressada del grup: «És molt lloable la iniciativa de contribuir a mantindre net el barranc, una tasca que també es realitza des de l’Ajuntament, però que es veu reforçada amb una acció que sensibilitza a l’hora que cuida i dignifica el patrimoni natural de Paiporta», ha afirmat Val.