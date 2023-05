Les persones participants destaquen la posada en marxa tant de l’Espai Jove com de la sala de lectura

Foios acollia el passat divendres 28 d’abril la segona edició del seu Fòrum Jove. Una iniciativa que busca que les persones més joves de la localitat s’impliquen en la transformació del municipi. Portant idees per a millorar el dia a dia, i establir una radiografia de la situació actual d’aquest sector de la població.

El II Fòrum Jove de Foios va comptar amb una alta participació de veïnes i veïns entre 12 i 30 anys. I va servir per a establir les bases del futur Pla Jove, que s’aprovarà per part de l’Ajuntament durant aquest 2023. En aquest sentit, les conclusions de la trobada han sigut transmeses al regidor de Joventut, Paco Serrano. Com a responsable de l’àrea encarregada d’impulsar aquest pla en els pròxims mesos.

Prèviament a la realització d’aquest Fòrum, es van dur a terme diverses enquestes en l’IES de Foios. Per a conéixer les necessitats dels i les joves. I les conclusions es van emportar a la trobada on es van crear diversos grups de treball. Encapçalats pels corresponsals, persones encarregades de fer de pont entre l’administració i els joves del poble. Els corresponsals participants van ser: Ivan, Sara, Gaël, Paula, Jasmín, Iris, Carla, Alba, Ana, Neus, Adrián, Aitor, Irene, Altea, Xènia, Marina, Beatriz, Emma, Sergi i Irene.

Els corresponsals de Foios destaquen “la posada en marxa tant de l’Espai Jove com de la sala de lectura. Dos dels últims projectes que han vist la llum en la localitat i que eren molt necessaris per a les persones joves de Foios”.

Per la seua banda, el regidor de Joventut de l’Ajuntament de Foios, Paco Serrano, ha valorat la realització del II Fòrum Jove que ha permés “conéixer l’opinió dels nostres joves. Les seues mancances i necessitats”. Així mateix, ha destacat que aquest tipus d’iniciatives “fomenten la participació juvenil en la política pública. I els fa partícips de les pròximes eleccions municipals i de les decisions que implementem des de la Regidoria de Joventut”.

El mes vinent de setembre es realitzarà un pòdcast on s’abordaran i es tractaran els interessos de la joventut de Foios.