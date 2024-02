Dijous 22 de febrer es va celebrar al saló de plens de l’Ajuntament un plenari amb persones joves com a representants

Que van presentar davant l’alcalde i regidories destacades les propostes per a millorar Aldaia des del punt de vista de les persones joves de la localitat

133 joves d’Aldaia es van presentar de manera voluntària a treballar per la gent jove de la localitat. D’esta manera, durant els mesos de gener i febrer, van realitzar enquestes participatives per a recollir els punts més destacats a millorar.

Els dies 7 i 8 de febrer, 35 joves i adolescents, en diferents grups van debatre, valorar, reflexionar i votar totes les propostes, de les quals 20 van ser seleccionades per al seu posterior desenvolupament.

Per al treballar millor les propostes, estes persones joves van fer tota una tasca d’investigació de la realitat juvenil a Aldaia, trobant problemàtiques a nivell social general i altres concretes del nostre municipi.

De tot el gran grup, a la celebració del Fòrum jove participaren 21 joves, entre elles, estudiants del IES Salvador Gadea, IES Carles Salvador i Mariano Serra, a més de joves adultes estudiants d’FP i universitaris, inclús ja al món laboral o que es troben compaginant les dos activitats.

Aquest grup el formaren joves de Corresponsals, clubs esportius, associacions juvenils i persones usuàries dels recursos públics d’Aldaia.

Així, al Foro Jove 2024, amb els i les representants, es van presentar les 20 propostes, en presència de l’Alcalde i dels regidors i regidores a qui anaven dirigides algunes d’elles.

Entre elles destacaren idees com ara la millora del transport públic, ampliació d’horari i habilitació de més espais públics per a l’estudi i treballs grupals, servei d’assessorament de salut mental i tallers d’educació emocional, facilitació d’accés a productes d’higiene menstrual reutilitzables i prevenció d’ITS, obertura d’espais juvenils, com el Matilde Salvador i Gent Jove, per a la realització d’oci educatiu, oci nocturn alternatiu o activitats i formacions per a les persones joves adultes.

L’alcalde de la localitat, Guillermo Luján, assegura que “és necessari que hi haja un servici on la filosofia siga crear espais per a adaptar-se a la formació contínua, d’ahí la importància d’un departament de juventut que us acompanye. És molt important el que haveu fet, no sols per a nosaltres sino per al vostre poble que estimem, i per tant agrair-vos i donar ànims per a seguir implicant-se, perquè paga la pena”.

Entre les regidories presents per a escoltar les propostes estaven Urbanisme, Educació, Aldaia Pròxima, Noves tecnologies i Comerç, Instal.lacions Esportives i Joventut, Recursos Humans i Economia.

“És meravellós que hui celebrem este tercer Fòrum Jove, amb una mirada i propostes tan joves i noves, desitjant junts i a poc a poc, anar creant una societat millor, i una Aldaia millor”, concloïa el regidor de Joventut, Sergio Gómez.

Representants del III Foro Jove Aldaia 2024:

Dahianara Hidalgo

María Roselló

Jose Toledano

Sofía García

Arwa bouchemmama

Lucía Sánchez

Maryia Leoshka

Amanda Zhar

Lucía Gavilán

Paula Pozo

Naiara Verdejo

Iván Rosell

Alex Sanchis

Juanma Muñoz

Micaela López

Paola Postigo

Martina Escudero

Paola Lamberto

Alba Mota

Alba Martínez

Mario Gallego