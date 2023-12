L’espai s’ubica en l’Hort de Pepica, al costat del CEIP Vil·la Romana

« Els catarrogins i les catarrogines podran conéixer més sobre els orígens del seu poble». Explica el regidor d’Urbanisme, Martí Raga

El Pla director per a la creació del jardí arqueològic de la Vil·la Romana de Catarroja avança amb les primeres reunions tècniques. Per implementar les indicacions de l’avantprojecte que contempla un jardí obert en la part sud de la parcel·la. «Perquè funcione com un parc públic, amb jocs infantils, mobiliari urbà i que s’òbriga al CEIP Vil·la Romana. Una zona arqueològica al nord, d’accés més restringit i que permeta programar campanyes d’excavació i consolidació de les restes romanes. Que encara no s’han descobert i que esperem que ens donen moltes sorpreses en els pròxims anys». Explica el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Catarroja, Martí Raga.

Com es recull en els estudis sobre l’assentament, la zona consisteix en una vila rústica romana. La fase alt imperial de la qual primerenca està determinada. La vila se situa entre el barranc de Torrent i l’Albufera, entre les partides del Secanet i Salt del Llop.

Les campanyes d’excavació d’urgència es van desenvolupar en els anys 1996, 1997, 1999, 2000

Les primeres dades sobre el jaciment van ser publicats per Pelegrí Llorens i Raga, en la seua obra ‘La vila de Catarroja’ en 1967. Per comunicació oral es coneixen dades sobre la troballa d’atuells, monedes i restes humanes sobretot en els ja desapareguts “Hort de Pepica” i “Hort de Coa”.

Les campanyes d’excavació d’urgència es van desenvolupar en els anys 1996, 1997, 1999, 2000. Posar en relleu el passat romà de Catarroja és un dels objectius d’este projecte, i des de la regidoria d’Urbanisme. Martí Raga ha destacat que «el nou espai es portarà endavant comptant amb la comunitat educativa del col·legi públic Vil·la Romana. Així com amb el veïnat del barri, perquè complisca amb les seues expectatives i necessitats». A més de ser un espai «on els catarrogins i les catarrogines podran conéixer més sobre els orígens del seu poble, però també serà una nova zona verda, àmpliament reivindicada pel veïnat del barri des de fa anys».