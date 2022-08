El jardí del centre històric de Campanar estrena la millora de dos espais enjardinats

El vicealcalde Sergi Campillo destaca que en la reforma “s’ha adaptat la zona a les necessitats de la gent major, com demanava el veïnat”

La Regidoria d’Ecologia Urbana ha finalitzat les obres de remodelació d’un xicotet jardí ubicat en l’encreuament dels carrers de Benifaió, del Mestre Bagant i de Macastre, així com la millora del jardí de la plaça de l’Església, al centre històric del barri de Campanar. “El veïnat ens havia demanat una zona més adaptada a les necessitats de les persones majors, principals usuàries d’este espai enjardinat, i així s’ha procedit”, ha explicat el vicealcalde Sergi Campillo, titular de l’Àrea d’Ecologia Urbana.

Ja s’ha reobert, en acabar-se la remodelació, el xicotet jardí ubicat en l’encreuament dels carrers de Benifaió, del Mestre Bagant i de Macastre, així com la millora del jardí de la plaça de l’Església a Campanar, amb un pressupost total de 32.573,20 euros, IVA inclòs. El projecte, redactat pels tècnics municipals del Servici de Jardineria Sostenible, s’ha dut a terme en sis setmanes. “L’obra es va aprovar en el marc dels pressupostos participatius DecidimVLC, i per dur-la endavant ens vam reunir amb l’associació veïnal per tal de concretar quines eren les millores que demanaven. Ens reclamaven una àrea de descans, més amable per a les persones majors, principals usuàries de l’espai, que ara ja poden gaudir”, ha destacat el vicealcalde Campillo.

El projecte ha millorat l’espai urbà situat entre els carrers de Macastre, del Mestre Bagant i de Benifaió, del nucli històric del barri de Campanar, molt a prop de l’església. “S’ha tret profit de la zona, que és un dels pocs espais verds de l’entorn, i que abans tenia una capacitat limitada per a actuar com a espai de convivència intergeneracional del veïnat del barri. Les intervencions s’han fet per millorar el seu atractiu, instal·lant una font abeurador, bancs i suports isquiàtics, i renovant l’enllumenat, per a així, generar un espai que permeta la interacció entre el veïnat”, ha remarcat el vicealcalde. “Ha sigut una actuació xicoteta, però molt important per al veïnat”, ha afegit el vicealcalde.

Els treballs ja finalitzats també han ampliat la proposta lúdica i d’esplai de la plaça de l’Església, col·locant en ella quatre nous bancs i cinc aparells biosaludables, altres de les peticions veïnals que s’han vist reflectides. “En definitiva, una reforma per a fer més còmodes i amables per a les persones majors estes dos zones del nucli històric de Campanar”, ha declarat per finalitzar Campillo.