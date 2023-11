Carmen Romero Martí, Óscar José Pellicer Valero, la Unió Musical de Torrent, Alberto José Sesé Abad i Cartonatges Gamoy rebran els guardons de la ciutat de Torrent

L’Ajuntament de Torrent ha revelat el nom dels premiats en la XI edició dels Premis Carta de Poblament, després de la decisió del jurat que es va reunir ahir tard. Els Carta de Poblament són iniciativa que reconeix el treball, esforç i dedicació de les persones o entitats torrentinas que milloren de manera significativa la societat, tant en la seua labor social com professional. Els premiats d’enguany són Carmen Romero Martí, Óscar José Pellicer Valero, la Unió Musical de Torrent, Alberto José Sesé Abad i Cartonatges Gamoy.

L’alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado ha afirmat que “tots els premiats d’esta edició són mereixedors del reconeixement de la ciutat de Torrent per la seua trajectòria professional, per fer més gran el nom de la nostra ciutat i per la seua aportació a la societat, són un exemple per a tots”. Per part seua, el regidor de Cultura Aitor Sánchez destaca la importància d’estos guardons per a Torrent ja que “són l’evidència i la prova que la nostra ciutat és un lloc actiu, amb gent que té inquietuds i està disposada a col·laborar i aportar perquè tota la nostra societat avance i progresse”.

El jurat d’esta edició està format pel músic José Ortí Soriano, nomenat fill predilecte de la ciutat l’any 1984; el futbolista Pedro José López Muñoz, Premi Carta de Poblament 2014 en la modalitat d’Arts, Lletres i Esports; María Isabel Martínez Esteso, escultora ceramista i presidenta de la Fundació Isabel FCV; Ana Almerich Chuliá, enginyera industrial i màster en conservació del patrimoni arquitectònic per la Universitat Politècnica de València; Amparo Fandos Miquel, Premi Carta de Poblament 2012 en la modalitat d’Arts, Lletres i Esports; i José Royo Martínez, historiador i cronista oficial de Torrent, que exercirà de secretari.

Els premiats en esta edició són:

Categoria Arts, Lletres i Esports: CARMEN ROMERO MARTÍ

Carmen Romero és una torrentina, llicenciada en Belles arts per la UPV. La seua experiència professional és molt àmplia i fructuosa. Va començar treballant en el taller de l’escultor torrentino, Vicent Pallardó, on va començar a cultivar els fruits del que es dedicaria tota la seua vida, l’art, i especialment, l’escultura. Ha exposat en múltiples ciutats i part de la seua obra està repartida en la Caixa Rural de Torrent, la Fundació Bancaixa, Sagunt, Picanya, Ajuntament de València, Obra Social d’Ibercaja a València, Caixa Rural d’Almendralejo, Associació Brossart, Escaldes-Andorra, CAM en la Llotgeta a València.

En 2006 va inaugurar a la ciutat de Torrent, l’escultura “Torre-far” en l’Avinguda al Vedat i de 6 metres d’altura, amb els quals Carmen Romero homenatja la Torre de la ciutat. En 2017 va ser seleccionada per a exhibir les seues obres en la Biennal de Florència on va acudir per a exhibir les seues escultures. El EMAT de la nostra ciutat també ha acollit una exposició seua en la qual va realitzar una retrospectiva de totes les seues obres.

Categoria Ciència, Tecnologia i Medi Ambient: ÓSCAR JOSÉ PELLICER VALERO.

Óscar Pellicer és un investigador molt jove i candidat en 2023 als Premis Jaume I, presentant una brillant trajectòria científica. En la seua tesi doctoral proposava l’ús de la Intel·ligència Artificial ( IA) per a analitzar imatges de pròstata (ressonància magnètica, RM i ultrasons, US) i millorar així l’eficiència i precisió en el diagnòstic, biòpsia i tractament del càncer de pròstata ( CaP), incloent: segmentació automàtica de la pròstata, detecció i classificació automàtica de lesions de CaP, i registre automàtic en RM-US. A més, només durant els seus quatre anys de doctorat ja ha publicat més de 40 contribucions en revistes de prestigi, amb especial recalcament en l’anàlisi de dades post- COVID. El seu treball més citat és un estudi de 2022 que correlaciona els símptomes post- COVID 19 a llarg termini amb el sexe femení. En l’actualitat, a més de projectes de biomedicina, investiga en aplicacions d’Intel·ligència Artificial per a estudiar els efectes del canvi climàtic.

Categoria Societat i Concòrdia: UNIÓ MUSICAL DE TORRENT.

La Unió Musical de Torrent, fundada en 1973 ha complit els seus 50 anys, fruit de la fusió de la Banda del Patronat de Joventuts Obreres de 1948 i de la Societat Musical La Clàssica de 1965. Des de llavors, més de 400 concerts, actuant en sales importants com la Sala Mozart de Saragossa, i participant en més de 60 festivals per tota la geografia espanyola. Com a discografia, compte en el seu haver amb la gravació d’un single i dos LP’s de música valenciana. Com a efemèrides més destacades es ressalta la participació freqüent en el Certamen Internacional de Bandes de Música “ Ciutat de València”, obtenint 6 primers premis en la Secció d’Honor i altres primers premis en la Secció Especial B. En 2015 aconsegueix fer història en el Certamen Internacional “Vila d’Altea” aconseguint la màxima puntuació fins al moment.

Enguany ha fet història en obtindre el Primer Premi de la Secció d’Honor del 135 Certamen Internacional de Bandes de Música “ Ciutat de València”, el primer premi a Millor Interpretació d’Obra Lliure, el primer premi Solista de Metall, que va rebre Raúl Junquera, i el premi a Millor Banda de la Comunitat Valenciana

La UMT és una entitat difusora de cultura a la ciutat de Torrent, indispensable en els seus actes festius i compta amb uns 400 alumnes a la seua escola. Col·labora habitualment amb entitats benèfiques de Torrent i és l’origen de grans músics que han portat el nom de Torrent per tot el món.

Categoria Trajectòria Professional:

ALBERTO JOSÉ SESÉ ABAD

Alberto Sesé ( MD i PhD) és Catedràtic del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ha ocupat diversos càrrecs acadèmics entre els quals destaca haver sigut Degà de la Facultat. La seua àrea acadèmica és la Metodologia de les Ciències del Comportament, Socials i de la Salut; específicament, Psicometria.

Sesé imparteix docència a nivell de Grau, Màster i Doctorat en assignatures relacionades amb l’estadística avançada, fonaments dels dissenys metodològics, i per descomptat, psicometria bàsica avançada.

Ha obtingut diferents premis al llarg de la seua carrera entre els quals destaquen el tercer Premi Nacional en Psicologia en 1995, el premi extraordinari de doctorat en 2004. També ha rebut el premi internacional d’investigació ‘ Early Career Award of the Stress and Anxiety Research Society ( STAR)’. Recentment ha estat nominat a millor psicòleg d’Espanya de l’any 2016. També ostenta el STAR Lifetime Career Award atorgat al juliol de 2020.

La seua dedicació actual se centra en l’estudi de l’ansietat i l’acompliment en el context educatiu, a la pràctica basada en l’evidència en Psicologia, als riscos laborals i al consum de drogues per part dels adolescents.

Alberto Sesé és Past President de la STAR, president de la European Association of Methodology of Behavioral Sciences ( EAM) i membre de la International Test Commission i la Royal Psychometric Society.

CARTONATGES GAMOY

Gamoy S.L. està fundada al novembre de 1982 per Froilán Moya, Juan García i José Ros, iniciant la seua activitat com a fabricant d’embalatges de cartó senzills. En els seus inicis, van començar en una xicoteta nau industrial de 700m2 a Picanya i una plantilla de només 7 empleats.

Quatre dècades després, s’ha convertit en una potent companyia de fabricació d’embalatges de cartó ondulat, amb un creixement basat en la innovació i la incorporació de nova tecnologia per a fer front als constants canvis en un sector en contínua transformació i amb una gran concentració de grans grups empresarials. En 1991 s’incorpora Diego Revert i naix el Grup d’Empreses ONDUMED, amb la matriu Gamoy, aconseguint un cicle integral: Ondulat, Confecció i Distribució, cobrint tot l’àmbit nacional. El seu negoci està focalitzat en l’elaboració d’envasos xicotets de diversos sistemes de muntatge fins a grans embalatges per a productes de gran volum. Així, entre els seus clients hi ha grans companyies del sector ceràmic i de l’alimentació com Grefusa, Cárnicas Serrano o Rosegue Grup, entre altres.

En l’actualitat, les seues instal·lacions en el Polígon Industrial Mes del Jutge, compta amb una superfície en propietat de 18.000 m² i una reserva de sòl de 8. 000m2 per a futures ampliacions. La seua plantilla és de 110 empleats qualificats i ha aconseguit una facturació en 2022 de 40 milions d’euros. Morts recentment Froilán Moya i Juan García, el grup continua el seu desenvolupament liderat pels seus descendents i per José Ros Llópes.

Cartonatges Gamoy ha resistit tota classe de crisi en un dels sectors que ha sigut dels més potents a Torrent i malgrat la concentració d’empreses i grans multinacionals, continuen tenint clar que la independència i tradició familiar forma part del seu ADN.