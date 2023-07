La nova corporació municipal de l’Ajuntament d’Algemesí té diversos punts de partida que s’han de començar com abans millor

L’alcalde, José Javier Sanchis, afirma que els dos punts principals d’actuació són el manteniment i la conservació de les vies públiques i la seguretat ciutadana.

Respecte a la seguretat ciutadana, afirma que s’està estudiant la proposta de ficar per tot el poble càmeres de seguretat. Sense centrar-se en un barri o zona concreta. La finalitat d’aquestes seria dissuadir els actes vandàlics, els quals han incrementat, i qui més acaba sent perjudicat són els mateixos ciutadans.

La principal voluntat de l’alcalde és que tot el món es senta segur, doncs pensa que és primordial. Per això aquestes càmeres poden servir com una mesura dissuasòria cap a aquelles persones que volen acometre conductes inapropiades o delictives, per a que sàpiga que no sols no pot fer-ho, sinó que, a més a més, està controlat i tindrà unes repercussions legals.