Aquest diumnge 11 de juny tindrà lloc la segona edició de la lliga d’handbol platja. Aquesta jornada serà la que pose punt i final a la lliga, i en la que participaran un total de 68 equips. Més de 600 esportistes i en la qual es jugaran un total de 117 partits.

Sent l’edició passada un complet èxit, tant Soria com Lledó afirmen que sense la col·laboració de l’ajuntament i tota la feina feta per els funcionaris no seria possible que la competició es desenvolupara de la millor forma possible.

Pel que fa a l’alcalde, Jordi Sanjaime, considera que aquestes jornades són una oportunitat per a donar a conèixer el Mareny i el seu entorn. Cosa que pot repercutir molt positivament en el poble.

Per a aquest diumenge esperen que tot isga bé, que els acompanye l’oratge durant tota la jornada i que tinguen previst tornar el proper any on de segur els rebran amb els braços oberts.