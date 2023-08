El Mareny de Barraquetes Brilla en la Segona Edició de la Holi Beach

Colors Biodegradables i Temàtica de Pirates Engalanen la Costa

Participació Solidària: 2kg de Menjar No Perible per a Unir-se a la Festa

El passat cap de setmana, El Mareny de Barraquetes es va omplir de vida i color amb la celebració de la seva segona edició de la Holi Beach. L’esdeveniment, inspirat en el tradicional festival de colors hindú, va tornar a les platges valencianes repartint alegria i pigments biodegradables entre els assistents.

Enguany, la temàtica escollida va ser la dels pirates. Aquesta elecció va afegir un toc d’aventura a la festa, amb molts participants que van decidir unir-se a la proposta i vestir-se segons la temàtica. Des de bandanes, ulls de vidre fins a garfis, la imaginació va ser la protagonista entre els participants que es van animar a seguir aquesta divertida proposta.

No obstant això, aquesta no és una simple festa de colors. La Holi Beach, en la seva segona edició, va adoptar un caràcter solidari. Per a poder formar part de l’esdeveniment, els participants havien d’aportar dos quilograms de menjar no perible. Aquesta iniciativa solidària no només permet gaudir d’una jornada festiva, sinó també contribuir amb una bona causa, ajudant a aquells que més ho necessiten en la comunitat.

A més d’aquesta contribució solidària, la preparació per a la festa requeria algun que altre element. Com bé es va assenyalar: els ingredients bàsics per a una Holi Beach són els 2kg de menjar aportats, roba que no ens importi embrutar i, per descomptat, un esperit festiu i moltes ganes de passar-ho bé amb amics i família.

Des de la seva creació, la Holi Beach al Mareny de Barraquetes s’ha establit com un esdeveniment esperat i reconegut per molts. Amb la combinació d’una festa tradicional amb una bona causa, l’expectativa és que continue creixent en popularitat i participació en les pròximes edicions.

En conclusió, la segona edició de la Holi Beach ha estat un gran èxit, no només pel color i la diversió, sinó també pel seu compromís amb la solidaritat. Un clar exemple de com es poden unir festa i compromís social en un mateix esdeveniment.