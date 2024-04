El Mareny de Barraquetes ha donat el tret d’eixida al Dia de la Festa Major de les seues festes patronals 2024.

La jornada ha iniciat amb una despertà, seguida de la tradicional recollida de festers, festeres i autoritats, acompanyats per la xaranga 442.

La Festa Major ha continuat amb un passacarrer on festers i festeres i corporació municipal, acompanyats per la banda de música, han saludat el veïnat congregat als carrers per participar de la festa. A continuació, s’ha celebrat una missa major en honor a la Verge del Roser cantada per la coral de la localitat i amb un missatge dirigit als 13 festers i festeres, que enguany compleixen el seu somni.

La Falla Sol i Tarongers del Mareny de Barraquetes també participa d’unes festes patronals que, com la presidenta explicava, són característiques per l’època de l’any en què se celebren.

Una mascletà disparada per la pirotècnica Borredà ha tancat un matí de festa que continuarà esta vesprada amb solemne processó i castell de focs artificials a càrrec també de l’empresa de Rafelcofer.

El Dia de la Festa Major conclou està nit amb ball de gala al casino i lliurament dels premis de les carrosses 2024.