El Mareny de Barraquetes pot respirar tranquil.

Cada any, el Dia de la Festa Major, els veïns i veïnes de la localitat esperen amb il·lusió el moment en què el capellà desvela la llista amb els noms dels festers i festeres de l’any següent.

Un moment que també desperta nerviosisme davant la possibilitat que no hi haja candidats, tot i que este no és un escenari habitual.

La vesprada en què es coneixen els noms dels festers i festeres que recullen el testimoni de la festa gran comença amb una processó en honor a la Mare de Déu del Roser, que cada any rep més participació, tal com explicava l’alcalde de la localitat, Jordi Sanjaime.

Després de recórrer els diferents carrers del poble, acompanyada dels protagonistes de la festa, autoritats, músics i veïns i veïnes, la imatge de la Verge del Roser ha tornat a l’esglèsia, on es s’han desvelat finalment els noms dels protagonistes de la festa per a l’any vinent.

Després, un castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnica Borredà ha tenyit el cel de colors davant l’atenta mirada de festers i festeres i de tota la gent congregada per a assistir a este espectacle pirotècnic.

Els esdeveniments populars continuen fins dijous, dia en què un dinar obert a tot el poble donarà per acabades les festes patronals 2024 del Mareny de Barraquetes.