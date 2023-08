El Mareny de Barraquetes Preveu una Temporada d’Estiu Rècord Malgrat la Variabilitat en l’Afluència Turística

La Platja del Rei: Un Iman per als Turistes en el Mareny de Barraquetes

La Variabilitat de l’Afluència Turística: Comerç i Canvi en les Activitats Locals

Situat en la regió de la Ribera Baixa, El Mareny de Barraquetes és una de les localitats més populars durant l’estiu. Es destaca especialment la Platja del Rei, un lloc molt visitat del municipi, que amb els seus 900 metres de costa i una ocupació mitjana, ofereix una platja d’arena fina que atrau a banyistes de tota la regió.

Aquest 2023, especialment durant el mes d’agost, es preveu que el sector turístic tindrà un rendiment prometedor, esperant-se que s’aconsegueixin xifres rècord. En els últims anys, els marenyers i marenyeres han observat un augment de la població durant l’estació estival.

Tot i així, comparant amb l’any anterior, alguns comerciants han percebut una disminució en l’afluència turística. No obstant això, la platja del Mareny de Barraquetes sempre ha estat considerada una destinació molt familiar, fet que explica per què moltes famílies trien residir durant tot l’any en aquesta localitat.

Els veïns i veïnes han destacat que, respecte a l’any passat, són els caps de setmana quan es produeix la major concentració de banyistes. També suggereixen que l’oratge ha pogut contribuir a la disminució del nombre de banyistes, encara que això ha beneficiat a altres activitats a la localitat, com el Kite-Surf.

Això ha generat un canvi en l’activitat local, amb una creixent diversificació en l’oferta de lliure temps. Malgrat el descens de banyistes, els comerciants locals han sabut adaptar-se als canvis en l’afluència turística, oferint una àmplia gamma de productes i serveis que atrauen a visitants durant tot l’any.

La projecció de rècord per aquesta temporada d’estiu és una mostra de la resiliència de la comunitat del Mareny de Barraquetes i del seu compromís amb l’oferiment d’experiències inoblidables als seus visitants. Amb la seua bella platja, l’acollidora comunitat local i la diversitat d’activitats per a gaudir, el Mareny de Barraquetes continua sent un destí clau en la Ribera Baixa.