El Marquesat celebra un any més el carnestoltes Mancomunat 

Catadau ha celebrat un any més el seu Carnestoltes Mancomunat i ho ha fet amb nombroses activitats, tant per als més menuts com per als adults.

Des de fa 8 anys que es celebra esta proposta, el carnestoltes mancomunat

Alfarp, Catadau i Llombai organitzen este esdeveniment que cada vegada congrega a més gent

Des del matí fins a la vesprada, Catadau ha portat a terme diferents activitats. A les 11, els monitors i monitores voluntàries de l’agrupament escolta marquesat, han oferit jocs i tallers per als més menuts.

A partir de la 13:00, el grup festuc Batucada ha realitzar una masterclass i una exhibició. Tampoc ha pogut faltar el tapafest, on s’han repartit tapes, refrescos, cervesa i vi.

I per poder omplir l’estòmag, una gran paella popular ha fet obrir l’apetit dels assistents al carnestoltes mancomunat. A les 16 de la vesprada, el grup l’ultim europeu ha presentat el seu nou àlbum, Corredor mediterrani.

I a les 17:30, l’orquestra mónaco party ha oferit 3 hores i mitja de musica en directe i hora i mitja de discomòbil fester a través de musics, cantants i disc joqueis.Una jornada i un carnestoltes que ha comptat amb el punt violeta, espai segur. On l’associació GENT PER LA IGUALTAT DE CATADAU, de manera voluntària, ha estat present per a informar i acompanyar totes les persones que ho necessite