El Mercat Central convida als seus clients a omplir una cistella solidària amb productes frescos per a la Fundación Proyecto Vivir el 21 de desembre

La fi de la campanya és contribuir al fet que moltes famílies vulnerables gaudisquen per Nadal d’un menjar molt especial, elaborada amb els millors productes del nostre rebost i la nostra horta

Proyecto Vivir atén cada any a prop de setanta famílies en risc d’exclusió a les quals proporciona tota l’ajuda necessària fins que puguen sobreviure pels seus propis mitjans

El Mercat Central de València convida als seus clients, este dimecres, 21 de desembre, a omplir una cistella solidària amb productes frescos per a les famílies vulnerables acolliments a la Fundación Proyecto Vivir.

La Fundación Proyecto Vivir va nàixer a València en 1994 per a atendre famílies sense recursos i en risc d’exclusió social –en l’actualitat, la meitat d’elles són monoparentals, constituïdes per una dona i un o diversos fills- oferint-los tot el suport que necessiten fins que puguen sobreviure pels seus propis mitjans. Cada any atén a prop de setanta famílies.

Estes famílies arriben a Proyecto Vivir per molt diferents vies i en situacions molt diverses. Algunes de les dones han patit violència de gènere i, en gran part, són immigrants. Cristina Cervera, directora gerent de Proyecto Vivir, explica que aquestes dones i les seues famílies “viuen un drama interior al qual s’enfronten cada dia”.

“El nostre objectiu és ajudar-les al fet que recuperen la il·lusió i puguen tirar avant i siguen autònomes, proporcionant-los formació per a la inserció laboral, reforç escolar per als xiquets, atenció sanitària i també suport emocional i afectiu”, afig.

Els qui desitgen sumar-se a la iniciativa del Mercat Central només han de comprar, aquest dimecres, aliments frescos en qualsevol dels seus llocs seguint el procediment habitual de lliurament del Servei a Domicili i indicant, com a destinatari, a ‘Proyecto Vivir’ (Codigo SAD: client 568566). Els venedors faran arribar tots productes que es vagen afegint a la cistella al punt on s’organitzen els repartiments del Servei a Domicili, que en el mateix dia es farà arribar a la seu d’aquesta Fundació.

L’empresa ECOLOG, encarregada del Servei a Domicili del Mercat Central, col·laborarà amb el repartiment gratuït i la Fundación Proyecto Vivir aportarà el treball del seu personal de repartiment amb la recollida i classificació de bosses.

La presidenta de l’Associació de Venedors del Mercat Central, Merche Puchades, anima als seus clients habituals a “participar en aquesta campanya solidària, la fi de la qual és contribuir al fet que les famílies ateses per Proyecto Vivir gaudisquen per Nadal d’un menjar molt especial, elaborada amb els millors productes del nostre rebost i la nostra horta, i portar l’alegria a les seues taules en aquestes dates tan especials”.