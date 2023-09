El Mercat del Cabanyal Reobre les Seues Portes Després d’Intensives Obres de Reparació

L’alcaldessa de València celebra la reobertura amb una visita al mercat renovat

Inversió de 50.000 euros i el treball de més de 30 operaris per a retornar la esplendor al mercat

Després d’uns intensius treballs de reparació realitzats durant el mes d’agost, el Mercat del Cabanyal torna a donar la benvinguda als seus visitants amb una imatge renovada. Les obres, que han suposat una inversió de 50.000 euros, han permès la substitució de la coberta i el fals sostre, dotant així al mercat d’una millor protecció i estètica.

La alcaldessa de València ha volgut ser testimoni d’aquesta nova etapa del mercat i ha realitzat una visita el mateix dia de la seua reobertura. Durant la seua estada, ha destacat la importància de mantenir i millorar els espais públics de la ciutat, sobretot aquells amb un gran valor històric i cultural com el Mercat del Cabanyal.

Els treballs han estat possibles gràcies a l’esforç de més de 30 operaris, que han treballat amb l’objectiu d’accelerar els terminis. Això no només ha permès finalitzar les obres en el temps previst, sinó també complir amb el compromís adquirit amb els venedors, assegurant que la instal·lació tornara a estar operativa al més prompte possible.

La decisió d’invertir en la renovació d’aquest emblemàtic mercat demostra l’aposta de l’ajuntament per preservar i potenciar els espais tradicionals de la ciutat. A més, és un clar exemple de la voluntat de l’administració de València de continuar impulsant la seua economia local i d’oferir als seus ciutadans espais segurs, còmodes i atractius.

El Mercat del Cabanyal, amb la seua nova imatge, està preparat per a continuar sent un punt de referència comercial i social de la zona, on els veïns i turistes poden gaudir d’una àmplia oferta de productes frescos i de qualitat, a més de conèixer una mica més de la història i tradicions de València.