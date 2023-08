El Mercat del Cabanyal torna a obrir les seves portes després d’intensives obres de reparació

Finalització anticipada de les obres gràcies a l’esforç d’un equip de més de 30 professionals

Auditories detecten deficiències en diversos mercats de la ciutat

El Mercat del Cabanyal, un dels emblemes més icònics del barri marítim de València, reobrirà les seves portes el pròxim divendres 1 de setembre. Aquesta reobertura arriba després d’una intensiva fase de reparacions estructurals realitzades durant el mes d’agost. Sorprenentment, i gràcies a l’incessant labor d’més de 30 professionals, els treballs s’han completat a un ritme accelerat, perquè el mercat puga reprendre la seva activitat el més aviat possible.

Els treballs s’han centrat principalment en àrees clau del mercat que necessitaven una atenció urgent. Això inclou la reparació de la coberta, una renovació extensiva de la façana i l’eliminació del fals sostre, que anteriorment havia causat problemes a causa de despreniments que afectaven directament les parades dels comerciants. Aquests problemes estructurals havien causat preocupació entre els venedors i visitants, posant en qüestió la seguretat del mercat.

No obstant això, aquesta no és una situació exclusiva del Mercat del Cabanyal. Recentment, una auditoria realitzada en diferents mercats de la ciutat ha detectat diverses deficiències, no solament al Cabanyal, sinó també en altres mercats emblemàtics com el Rojas Clemente o Benicalap. Aquesta situació ha posat en relleu la necessitat d’una revisió i manteniment continuat d’aquestes infraestructures tan vitals per a la ciutat, no solament des del punt de vista comercial, sinó també com a part del patrimoni cultural de València.

El regidor, en una recent declaració, va destacar la importància d’aquestes auditoríes i el compromís de l’ajuntament en garantir la seguretat i funcionalitat d’aquests espais. Va afegir també que les obres realitzades al Mercat del Cabanyal són un clar exemple de l’eficiència i la ràpida resposta que es pot esperar quan es tracta de garantir la seguretat dels ciutadans i la preservació dels llocs icònics de la ciutat.

Mentre el Mercat del Cabanyal s’apropa a la seva gran reobertura, els residents i visitants estan ansiosos per tornar a gaudir d’aquest espai renovat, que segueix sent un lloc de trobada essencial per a la comunitat i un reflex de la riquesa cultural i històrica de la ciutat de València.