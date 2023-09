El Mercat Municipal de Carcaixent recupera el seu horari habitual

Amb els Mercats Municipals es fomenta el comerç de proximitat i que el producte aplegue directament al consumidor

Són moltes les poblacions que gaudeixen de mercats, però el de Carcaixent destaca per ser un dels millors conservats i en actiu a hores d’ara.

Tot i que als anys 90 va ser restaurat i va canviar la seua disposició de les parades, el Mercat Municipal ,ha conservat la diversitat de productes i l’afluència de públic que aplega de diferents poblacions de la comarca.

Així ens ho ha contat Vicent Boronat, un dels botiguers més veterans de l’edifici que hui dimarts ha tornat al seu horari habitual de vesprades.

Boronat també ha recordat com era el Mercat Municipal en els seus inicis com a botiguer i algunes de les novetats que s’han anat incorporant com una parada de productes de sabó i una zona de tallers gastronòmics i tast.