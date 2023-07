El Mercat Sant Gregori comptarà amb aules de formació i renovarà la seua imatge

També hi haurà una sala multiusos per a esdeveniments i exposicions integrada dins del propi Mercat Sant Gregori

L’Ajuntament de Torrent està adequant els locals annexos al Mercat Sant Gregori per a convertir-lo en un Aulari de formació, que podrà ser utilitzat per a la realització de cursos de formació i tallers, a través de l’empresa municipal Idea’t. Aquestes obres estan cofinançades amb fons FEDER i està previst que finalitzen a principis de tardor, amb un pressupost de 395.741,86€.

A més, dins del mercat, on se situaven les antigues pescateries s’està creant una sala multiusos integrada dins del mercat per a la realització d’esdeveniments i actes culturals, amb lavabos per als clients i vestuaris per als comerciants. Aquesta sala diàfana estarà ben il·luminada i decorada. El mercat també veurà renovada tota la façana, imatge corporativa i veurà canviats els seus finestrals.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado ha visitat aquestes obres al costat dels regidors d’urbanisme, José Gozalvo i hisenda, José Maroto, a més de tècnics municipals. Folgado ha afirmat que “Es tracta d’una reforma que millorarà considerablement la imatge del mercat municipal Sant Gregori, a més de dotar a la ciutat amb quatre aules-taller per a formació, com ens vam comprometre amb els ciutadans i una sala multiusos que oferirà moltes possibilitats al mercat, tant culturals com gastronòmiques, en poder ser usada per a esdeveniments, exposicions i activitats relacionades amb el propi mercat i per al barri”.

L’històric edifici, que ha patit diverses remodelacions al llarg de la seua història està situat entre els carrers Pintor Renau i la per als vianants Pintor Genovés. Aquesta última reforma, inclou també la creació d’un espai annex a les futures aules de formació de 36m2 amb lavabos, que podrà oferir noves possibilitats en el futur.