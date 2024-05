La I Edició de La Carrera de La Dona I Edició de la Volta Ciclista Femenina s’estrenen enguany amb motiu del Dia de l’Esport Femení

Tir amb arc, patinatge sobre gel, petanca intergeneracional, tenis, triatló inclusiu, Agility o karate, entre les propostes de la programació

Esport i Salut van agafats de la mà. I aquesta dada l’Ajuntament de Quart de Poblet el té molt en compte i programa activitats que impliquen a totes les àrees durant tot l’any. Durant juny, no obstant això, és on s’intensifiquen les iniciatives ja que és el Mes de l’Esport en el municipi de l’Horta Sud. I 2024 s’emporta la medalla d’or, almenys quant a nombre de propostes programades.

Més de 30 esdeveniments esportius per a totes les edats, gustos i condicions físiques es realitzaran en les instal·lacions municipals, tant competicions menja federacions o esdeveniments populars.

Dos dels esdeveniments més destacats són la I Edició de La Carrera de La Dona el dissabte 22 de juny i Ia I Edició de la Volta Ciclista Femenina, el diumenge 23 de juny. Aquestes activitats s’han programat amb motiu del Dia de l’Esport femení.

Aquest dia té com a objectiu principal que cada vegada hi haja més dones practicat esport, siga com siga la modalitat. És a dir, no sols que es realitze més esport sinó que no existisquen barreres per a realitzar especialitats en les quals els homes tradicionalment són majoria. En aquest cas, els homes no podran portar dorsals però poden participar col·laborant en l’organització de la carrera.

Un altre dels esdeveniments més destacats en el municipi és la tradicional clausura dels grups de gimnàstica de manteniment de “Aqtivat Salut” que tindrà lloc el 20 de juny, a les 10.00 hores, en el pavelló. Així mateix, per als qui els agrade caminar, s’ha organitzat una Ruta de Marxa Nòrdica, el 16, de juny. A les 9.00 s’eixirà des del poliesportiu municipal i està previst que finalitze sobre les 12.00 hores. Per part seua, Quart de Poblet tornarà a ser la seu d’una prova de Agility.

Tir amb arc, patinatge sobre gel, petanca intergeneracional, gimnàstica rítmica tenis, triatló inclusiu o karate, són unes altres de les propostes de la programació.

Per a consultar la programació accedeix al següent enllaç: en: https://quartdepoblet.es/area/deportes/actualidad