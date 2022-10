Des del 23 d’octubre fins al 13 de desembre la localitat oferirà un total de set representacions, sis en concurs i una fora de competició

A més es retrà homenatge a Pilar Almería, actriu valenciana i directora teatral, cofundadora de la companyia teatral Micalet

El teatre torna un any més a Cullera amb la XIX edició de la Mostra ‘Cullera a Escena’. La localitat oferix un total de set representacions, sis en concurs i una fora de competició, des del 23 d’octubre fins al 13 de desembre, mesos en els quals les arts escèniques cobren protagonisme en la programació cultural.

«Un any més l’Ajuntament de Cullera aposta per acostar la millor cultura als cullerencs i cullerenques durant tot l’any. Volem que puguen gaudir de les millors representacions teatrals sense que tinguen que eixir de la seua ciutat», ha declarat la regidora de Cultura, Sílvia Roca.

L’elenc d’obres que enguany competixen en la Mostra recull una variada temàtica tant en valencià com en castellà.

‘Suciedad Anónima’ és l’obra encarregada d’inaugurar, el diumenge 23 d’octubre, la XIX edició de la Mostra de Teatre ‘Cullera a Escena’. Aquesta representació teatral és una creació de Taules Teatre, un dels grups teatrals més veterans de la Comunitat Valenciana amb més d’un centenar de premis en el seu haver entre els que destaquen el premi Max Aficionado 2019 en reconeixement a tota la seua trajectòria i el premi Taules de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana.

‘Suciedad Anónima’ conta com quatre socis tenen una empresa que no va malament però en rebre una oferta de compra per part d’una companyia xinesa decideixen vendre pel que puga passar. El problema és que no venen l’empresa, sinó que acaben venent a un dels socis.

De la comèdia als clàssics. En aquesta edició també hi haurà espai per a grans autors teatrals amb la representació el 6 de novembre de ‘A la Mare Coratge’ l’adaptació del text original de Bertolt Brecht per part de Paula Úbeda qui també dirigeix aquesta producció de Malatesta Teatre.

‘A la Mare Coratge’ és una de les nou peces teatrals amb les quals Brecht va tractar de contrarestar l’ascensió del feixisme i del nazisme amb una directa al·lusió a la invasió de Polònia per Hitler el 1939. L’autor va convertir la guerra en protagonista de l’obra, és el motor que mou tots els personatges: tots viuen a costa dels seus efectes i tots seran engolits per ella. L’obra és un profund al·legat antibèl·lic.

En un altre extrem es troba ‘Laberints’, el nou espectacle de la companyia d’Alzira La Tarumba Suc de Teatre, que arribarà a Cullera el 13 de novembre, una obra de comèdia amb ingredients sentimentals i melancòlics. ‘Laberints’ ens parla del fet que cada ésser humà és en realitat un intricat laberint forjat sovint per anys d’errors i decisions incoherents. Quan es busca l’eixida, pot passar que ens confonguem de camí o ens perdem, fins i tot podem caminar per la vida extraviats sense saber-ho.

El 27 de novembre arriba la coneguda ‘¡Ay Carmela! Carmela y Paulino variedades a lo fino’ ambientada en la guerra civil espanyola on apareixen dualitat d’elements contraposats: humor-tragèdia, tendresa-violència i sentiments-reflexió. Però sobretot hi ha contrast entre el personatge de Carmela on trobem vida en contraposició a Paulino que representa la supervivència a costa de la dignitat. Carmela simbolitza la memòria històrica d’un poble que no hem d’oblidar.

Continua la mostra el primer diumenge de desembre, el dia 4, amb el Grup de Teatre Pla i Revés que ens descobrirà què passa quan alguna persona proposa jugar amb la caixa negra de les nostres vides amb l’obra ‘Imperfectes Coneguts’. En la representació un grup d’amics es reuneix per a prendre una copa i algú proposa llegir els missatges privats del mòbil. Des d’eixe moment s’obri la caixa dels trons que farà trontollar les relacions d’amistat.

‘Imperfectes Coneguts’ és una tragicomèdia que ens porta a meditar sobre la simplicitat de la vida i la fragilitat de les persones quan depenen d’uns dispositius que pareixien inofensius.

La fase de concurs es tancarà el dia 11 de desembre amb ‘Escríbeme a la tierra”, obra guardonada amb la millor direcció al festival de teatre de Catral i els premis a millor actor i millor actriu en el festival de Torrelavega. Es tracta d’un exercici escènic on a partir dels poemes de Miguel Hernàndez i la correspondència que va mantindre amb la seua esposa, Josefina Manresa, es mostren retalls de la història de dos persones que al mateix temps és la història de molts.

Els poemes i les cartes de Miguel i Josefina s’intercalen entre els diàlegs de l’obra impulsant el ritme de la posada en escena que es potencia també amb música original interpretada al piano en directe.

Música en directe hi haurà també en ‘L’últim Beatle’, l´obra que es representarà fora de concurs com a cloenda de la Mostra el dia 18 de desembre. Aquesta representació és una divertida història escrita per Pepo Velasco, guionista del programa ‘El Hormiguero 3.0’ i la revista Mongòlia i Jesús F. Manzano, també guionista de ‘El Hormiguero 3.0’ i còmic de Comedy Central. La música en viu l’aportarà una de les millors bandes de tribut als Beatles que existixen a Espanya: The Blisters.

Gala de lliurament

La gala de lliurament dels premis de la XIX edició de la Mostra ‘Cullera a Escena’ se celebrarà el 18 de desembre amb un homenatge a Pilar Almería, actriu valenciana i directora teatral cofundadora de la companyia teatral Micalet. Com a actriu al llarg de la seua carrera ha participat en obres com ‘El jardí dels Cirerers’ d’Anton Txèkhov, ‘Don Juan’ de Molière i ‘El somni d’una nit d’estiu’ de W. Shakespeare.

Pilar Almería també ha participat en diverses produccions televisives com ‘Herència de Sang’, primera telenovel·la valenciana ‘Bon dia, bonica’, de Canal 9. Com a actriu de doblatge també ha doblat al valencià i castellà nombroses produccions audiovisuals.

‘Cullera a Escena’ està organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cullera, que dirigix Sílvia Roca, en col·laboració amb l’associació cultural

K-lidoscopi i la federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana.

Entrades a la venda

Les entrades per a la fase de concurs de la Mostra de Teatre estan a la venda en www.agendacullera.com, en la Casa de la Cultura i també podran adquirir-se en taquilla el dia de la funció. El preu és de cinc euros. Totes les obres seran a les 19 hores.