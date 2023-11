El Ministeri aprova el projecte del traçat per a la reconversió de la N332 al seu pas per Sueca

L’alcalde de Sueca es mostra molt satisfet per l’aprovació del projecte d’humanització de la N-332

El Ministeri de Transports ha aprovat l’expedient d’informació pública i el projecte de traçat de la humanització de la carretera N-332 al seu pas per Sueca.

El projecte, que servirà per a integrar la carretera en l’espai urbà del municipi. Rebrà una subvenció de 4 milions d’euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, s’ha mostrat molt satisfet d’haver aconseguit un projecte tan anhelat per Sueca, que serà una realitat a finals de 2025

La conversió de la carretera en una via urbana al seu pas per Sueca és una vella reivindicació que inclou la reducció de l’espai destinat a vehicles de motor, apostant per les vies per als vianants i els carrils per a l’ús de la bicicleta.

D’aquesta manera, a finals de 2025 la carretera deixarà de dividir en dos el municipi de Sueca