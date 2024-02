El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha mantingut una reunió amb les principals organitzaciones agraries espanyoles, Asaja, COAG i UPA,

Per a elaborar un plan d’acció capaç d’abordar les principals preocupacions del sector agrari en un context marcat per les masives protestes del sector en els últims dies.

Desde el Govern han llançat un paquet amb 18 mesures que es dividixen en 7 grups. Referits a la llei de la cadena alimentària. La simplificació de la simplificació de la burocràcia, les qüestions comercials, les assegurances agràcies. El gasoil agràri, la ramaderia extensiva i el relleu generacional

Dins del control de la Llei de la cadena, destaca el reforç de la inspecció de la variació del preu desde l’origen fins el consumidor. Amb una nova agencia estatal i amb la publicació de les sancions greus que puguen acumular els infractors.

Respecte a la simplificació de la burocràcia destaca sobre tot la retirada de la obligatorietat del quadern digital. Una gran demanda per part del sector productor. A més, també es proposa flexibilitzar la condicinalitat de la PAC.

A nivell comercial, Planas es compromet a defendre les clàusules mirall

A nivell comercial, Planas es compromet a defendre les clàusules mirall. Millorar la coordinació entre els controls de frontera i tindre la potestat per a aplicar normes relatives a la seguretat o la salut pública.

El ministre ha subrayat el recolçament del Govern a les assegurances agràries. S’ha compromés a mantindre els incentius en vigor relatius al gasoil agrícola. Ha reiterat la intenció d’organitzar un foro de ramaderia extensiva i articular solucions de crédit per a la incorporació de joves al sector.

Les organitzacions agràries, per la seua part. Han calificat la reunió amb el ministre com a positiva i un pas endavant, però han sentenciat que perquè “encara queda molt per recorrer”.

Amb tot, els principals sindicats anuncien que continuaran amb les movilitzacions per a seguir denunciant la seua crítica situació i esperen que més promte que tard, les mesures anunciades es concreten.