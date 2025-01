El municipi cordovés de Posadas premia la Mancomunitat de l’Horta Sud pel suport arran de la DANA

Les mostres de solidaritat amb l’Horta Sud continuen arribant des de tot l’Estat espanyol després dels devastadors efectes de la DANA que va afectar la comarca.

Una de les més significatives ha vingut del municipi de Posadas, a Còrdova, que ha concedit el seu prestigiós premi “Rosa Malena” a la Mancomunitat de l’Horta Sud, en reconeixement al treball conjunt dels 20 municipis per superar aquest moment tan difícil.

Un vincle històric entre Posadas i Silla

L’alcalde de Posadas, Emilio Martínez Pedrera, va decidir aquest reconeixement a causa dels llaços que uneixen des de fa dècades Posadas i Silla, un dels municipis afectats per la DANA. Des dels anys 70, moltes famílies de Posadas es van establir a Silla per treballar en indústries locals en expansió, com la Ford.

Quan es van conéixer els efectes de la DANA, Martínez Pedrera va contactar amb Vicent Zaragozà, alcalde de Silla, per proposar aquest reconeixement especial. Finalment, el premi Rosa Malena es va concedir a la Mancomunitat en nom dels 20 municipis, destacant la germanor i solidaritat entre ambdues localitats.

Un guardó amb fort simbolisme

El president de la Mancomunitat, José Cabanes, va delegar en Zaragozà la representació de la comarca. L’alcalde de Silla, acompanyat per la regidora de Cultura Trinidad Martínez, va assistir a la gala de lliurament, on també Silla va rebre un reconeixement pel vincle històric amb Posadas.

Durant l’acte, Zaragozà va expressar la seua emoció i va remarcar la importància de les mostres d’afecte per a la recuperació emocional de les persones afectades:

“Aquest premi representa l’esforç col·lectiu de 20 alcaldesses i alcaldes, de diferents signes polítics, que treballem junts per a tirar avant els nostres pobles i la nostra comarca.”

Un homenatge emotiu i plural

L’esdeveniment va incloure altres reconeixements, com el premi a l’empresa constructora Coinbosco, pel seu model de professionalitat, i al col·lectiu de dones Atalanta, referent a Còrdova en la lluita per la igualtat. L’actuació de David Palomar i Niño Seve va posar el toc musical a la gala.

El moment més emotiu va ser la projecció d’un vídeo en què representants polítics, funcionaris, forces de seguretat i agents socials de Posadas van enviar missatges de suport a cada municipi de l’Horta Sud.

Reconeguda germanor entre localitats

Zaragozà va agrair especialment l’hospitalitat de l’alcalde de Posadas i la regidora de Cultura, Salud Navajas, destacant que l’Ajuntament de Posadas farà arribar una reproducció del detall concedit a cada un dels 20 ajuntaments de la comarca.

“L’afecte i reconeixement que hem rebut són un exemple de com la solidaritat uneix pobles i persones fins i tot en els moments més difícils”, va concloure Zaragozà.