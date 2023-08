El muntatge de la protecció per a la Cordà de Paterna entra en la seva etapa final

Comerços i veïns suporten amb paciència el procés de preparació per a la gran nit del foc

L’Ajuntament agraeix la comprensió i la paciència dels veïns i comerciants

Des de Paterna, el treball és incansable per a la instal·lació de reixes i estructures de protecció, necessàries per a la celebració de la Cordà al carrer Major. Aquest event es celebrarà el darrer diumenge d’agost. Operaris afanats es dediquen a protegir les façanes i els comerços, en un procés que va començar a finals de juliol i que culminarà el mateix 27 d’agost.

Algunes sorpreses s’han produït entre els comerciants més nous de la zona. Aquests s’han trobat inesperadament amb l’enreixat, encara que hi ha clients que no veuen cap inconvenient. El muntatge dels aparadors es deixarà per a l’últim moment, per minimitzar l’impacte en els negocis.

Un cop més, l’Ajuntament expressa la seva gratitud per la paciència i comprensió dels veïns i comerciants. Aquesta tolerància permet que els preparatius de la Cordà puguen desenvolupar-se amb tranquil·litat i eficiència.

Fins al 27 d’agost, els operaris continuaran amb el muntatge de les proteccions a tot el carrer. Aquesta tasca permetrà que tots puguen gaudir amb totes les garanties de la nit del foc. Aquesta nit, es dispararan fins a mil quilos de pólvora, en un esdeveniment que reuneix milers de persones i que és un dels punts culminants de l’agenda festiva de Paterna.

La Cordà de Paterna és un esdeveniment únic i significatiu que atrau a visitants de tota la regió i més enllà. El seu caràcter popular i la seva espectacularitat en fan un moment clau de l’any per a la ciutat i els seus habitants. Amb els preparatius entrant en la seva etapa final, l’expectació creix dia a dia, mentre tots esperen que aquesta edició sigui tan reeixida com les anteriors.

Les festes de Paterna són un exemple de com la tradició i la modernitat poden anar de la mà. A pesar de les possibles molèsties causades pel muntatge de la Cordà, els veïns i comerciants de la ciutat mostren una comprensió i una paciència excepcionals, conscients de la importància que aquesta festa té per a la identitat i la cultura local.

Com a últim recordatori, l’Ajuntament reitera el seu agraïment a tots aquells que han fet possible aquesta celebració, des dels operaris que treballen sense descans a les autoritats locals, passant pels comerciants i veïns que suporten els preparatius amb bon humor i paciència. Sense aquesta col·laboració, la celebració de la Cordà no seria possible.